В Улан-Удэ горожан попросили потерпеть ночной шум

В связи с капремонтом также изменится схема движения маршрута №57. Объезд закрытого участка по ул. Юного Коммунара в направлении конечной остановки на Шишковке пройдет по ул. Гагарина – ул. Сенчихина – далее по утвержденной схеме. В обратном направлении без изменений. Маршрут №57 на период работ не будет проходить через остановку «Поликлиника №6». Автобусами можно будет воспользоваться на ближайшей остановке – «ул. Шульца».





27 августа с 23 часов в Улан-Удэ начнется капремонт трамвайных путей на пересечении улиц Юного Коммунара и Гагарина - «кривая» остановки «Баня». Как сообщили в мэрии, на данном участке зафиксирован сверхнормативный боковой износ рельса и контррельса. В последний раз ремонт там был 12 лет назад.«Работы будут производятся в ночное время силами МУП «Управление трамвая» без закрытия трамвайного движения днем. Просим жителей отнестись с пониманием ко временным неудобствам. Особенно жителей ближайших домов», - обратились к горожанам в мэрии.Завершить работы планируется к 15 сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ