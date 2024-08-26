Общество 26.08.2024 в 15:29

В районе Бурятии открыли Аллею памяти погибших на СВО

Ее открытию посодействовал меценат и местная администрация
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Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии открыли Аллею памяти погибших на СВО

В Заиграевском районе Бурятии открыли Аллею памяти погибшим в ходе специальной военной операции. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 26 августа, в селе Старый Онохой.

Как сообщают в группе «Вперед» Заиграево, инициатором создания памятной аллеи стал ТОС «Журавли», при поддержке администрации Заиграевского района и мецената Максима Зарубина.

- На этом месте был пустырь, примерно с марта мы начали заниматься, высаживали саженцы. Администрация нам предоставила камень для отсыпки, - рассказали ТОСовцы.

На митинге в честь открытия побывали глава, руководитель администрации Виталий Шальков, глава МО ГП «Онохой» Владимир Иванов, депутат НХ Александр Батурин, родственники погибших солдат и другие.

Фото: телеграм-канал «Вперед» Заиграево

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