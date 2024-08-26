В Бурятии прошла массовая проверка автомобилистов

В минувшую пятницу, 23 августа, в Улан-Удэ и нескольких районах республики были выставлены дополнительные экипажи Госавтоинспекции. В ходе рейда автоинспекторы задержали 7 водителей без прав.

- Массовая проверка автомобилистов проходила в нескольких микрорайонах Улан-Удэ, а также в Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах. В ходе мероприятия нарядами инспекторами было проверено свыше 350 транспортных средств, - рассказали в полиции республики.

За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 25 водителей, в том числе 7 водителей, не имевших права управления транспортом, один – без соответствующего права и в состоянии алкогольного опьянения и еще 1 нарушитель задержан за повторное вождение в нетрезвом виде.

Фото: Номер один