Общество 26.08.2024 в 16:50

Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе фотографий

Работы будут принимать по 5 сентября
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Текст: Иван Иванов
Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе фотографий
В Улан-Удэ продолжается конкурс фотографий «Город с историей». Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий Республики Бурятия, работы будут приниматься по 5 сентября.
 
Конкурс проводится в соцсети «Вконтакте». Участие в нем могут принять лица старше 14 лет.
 
Что нужно сделать?
 
1. Разместить на своей странице «Вконтакте» фотографию исторического центра Улан-Удэ и направить ее в личное сообщение в группу: https://vk.com/krt03;

2. На своей странице в описании к фото написать фразу: Участвую в фотоконкурсе #ГородСИсторией от https://vk.com/krt03;
 
3. Под фото написать текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?»;
 
4. Подписаться на страницы управления: https://t.me/UKRT_RB и https://vk.com/krt03.
 
Каждый участник может прислать максимум 5 фото.
 
На фото должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, вошедшей в проект комплексного развития территорий.  
 
Три победителя конкурса получат награды в виде туров по Бурятии и Улан-Удэ.
 
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
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