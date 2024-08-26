Общество 26.08.2024 в 17:27
Педагогов Бурятии встретил Дон Корлеоне
Перед собранием учителей включили музыку из фильма про американскую мафию
Текст: Петр Санжиев
Странное событие имело место в театре оперы и балета Улан-Удэ, когда там собирались представители педагогических коллективов со всей республики, посланцы министерства образования Бурятии, депутаты Народного Хурала и другие ответственные лица.
Они собирались для участия в республиканской августовской конференции педагогических работников. Пока педагоги рассаживались в зрительном зале театра, в динамиках включили музыку. Так обычно делают, чтобы создать на каком-то мероприятии атмосферу если не праздника (учительскую конференцию накануне начала нового учебного года вряд ли можно отнести в категорию праздников), то атмосферу хорошего, приподнятого настроения.
Как мы понимаем, главным организатором августовской конференции выступало министерство образования и науки Республики Бурятия. И было очень необычно услышать среди звучавших композиций музыку, известную многим как один из саундтреков фильма «Крестный отец» (18+).
Речь идет об очень узнаваемой композиции. Она звучит примерно на половине фильма. В тот момент, когда молодой Майкл Корлеоне, скрываясь в Италии, на Сицилии, идет в сопровождении телохранителей по сельской местности. Он приехал на Родину предков после того, как убил в небольшом ресторане двух человек, которые перешли дорогу клану Корлеоне. Снятый в 1972 году фильм Фрэнсиса Копполы можно считать классикой американского и мирового кинематографа.
Композиция, которую включили в зале для собиравшихся педагогов, ассоциируется прежде всего с самым, пожалуй, романтическим отрезком «Крестного отца». Будучи на Сицилии, Майкл знакомится с местной девушкой, между американцем и сицилийкой вспыхивает любовь.
Но как бы там ни было, «Крестный отец» - это история про жестокий мир криминала, мафиозные семьи, созданные в Америке выходцами из Италии. Коппола попытался показать их преступный мир, в том числе, с человеческим лицом. Продемонстрировать, что даже такой махровый преступник, как глава одного из кланов дон Вито Корлеоне, может дорожить семейными ценностями, даже иметь какие-то свои понятия о справедливости (если понятия «преступник» и «справедливость» могут сосуществовать) и т. д.
Однако, несмотря на такую попытку голливудского режиссера, вряд ли это может служить объяснением и оправданием того, что в число композиций, проигрываемых в оперном театре перед началом августовской конференции учителей Бурятии, было решено включить и музыку из «Крестного отца».
Музыка в «Крестном отце», несомненно, красивая и запоминающаяся, но неужели в мире мало других таких же, но не из фильмов про преступников? Учитывая современные реалии, можно было проигрывать даже исключительно российские композиции.
Надеемся, что педагоги республики, если когда-то им доведется разговаривать со школьниками о «Крестном отце», не будут говорить подрастающему поколению, что дон Вито Корлеоне, пройдя путь от мелкого бандита до главаря крупного мафиозного клана, совершив кучу преступлений, был не таким плохим, как кажется. Мол, мы композицию из фильма слышали даже перед конференцией.
Фото: скриншот фильма
Они собирались для участия в республиканской августовской конференции педагогических работников. Пока педагоги рассаживались в зрительном зале театра, в динамиках включили музыку. Так обычно делают, чтобы создать на каком-то мероприятии атмосферу если не праздника (учительскую конференцию накануне начала нового учебного года вряд ли можно отнести в категорию праздников), то атмосферу хорошего, приподнятого настроения.
Как мы понимаем, главным организатором августовской конференции выступало министерство образования и науки Республики Бурятия. И было очень необычно услышать среди звучавших композиций музыку, известную многим как один из саундтреков фильма «Крестный отец» (18+).
Речь идет об очень узнаваемой композиции. Она звучит примерно на половине фильма. В тот момент, когда молодой Майкл Корлеоне, скрываясь в Италии, на Сицилии, идет в сопровождении телохранителей по сельской местности. Он приехал на Родину предков после того, как убил в небольшом ресторане двух человек, которые перешли дорогу клану Корлеоне. Снятый в 1972 году фильм Фрэнсиса Копполы можно считать классикой американского и мирового кинематографа.
Композиция, которую включили в зале для собиравшихся педагогов, ассоциируется прежде всего с самым, пожалуй, романтическим отрезком «Крестного отца». Будучи на Сицилии, Майкл знакомится с местной девушкой, между американцем и сицилийкой вспыхивает любовь.
Но как бы там ни было, «Крестный отец» - это история про жестокий мир криминала, мафиозные семьи, созданные в Америке выходцами из Италии. Коппола попытался показать их преступный мир, в том числе, с человеческим лицом. Продемонстрировать, что даже такой махровый преступник, как глава одного из кланов дон Вито Корлеоне, может дорожить семейными ценностями, даже иметь какие-то свои понятия о справедливости (если понятия «преступник» и «справедливость» могут сосуществовать) и т. д.
Однако, несмотря на такую попытку голливудского режиссера, вряд ли это может служить объяснением и оправданием того, что в число композиций, проигрываемых в оперном театре перед началом августовской конференции учителей Бурятии, было решено включить и музыку из «Крестного отца».
Музыка в «Крестном отце», несомненно, красивая и запоминающаяся, но неужели в мире мало других таких же, но не из фильмов про преступников? Учитывая современные реалии, можно было проигрывать даже исключительно российские композиции.
Надеемся, что педагоги республики, если когда-то им доведется разговаривать со школьниками о «Крестном отце», не будут говорить подрастающему поколению, что дон Вито Корлеоне, пройдя путь от мелкого бандита до главаря крупного мафиозного клана, совершив кучу преступлений, был не таким плохим, как кажется. Мол, мы композицию из фильма слышали даже перед конференцией.
Фото: скриншот фильма
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