Общество 27.08.2024 в 09:32

В Бурятии у сельчанки забрали авто за пьянство мужа

ВАЗ-2106 ушел в доход государства
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии у сельчанки забрали авто за пьянство мужа

В Мухоршибирском районе Бурятии у супруги осужденного конфискован автомобиль. Причиной послужило неоднократное вождение автомобиля ее мужем в пьяном состоянии.

- Судом установлено, что в марте 2021 года мужчина осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишен водительских прав на 2,5 года. Однако в мае 2024 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД. Виновного приговорили к принудительным работам на срок 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - рассказали в прокуратуре республики.

Автомобиль «ВАЗ 2106», принадлежащий супруге осужденного, на котором совершено преступление, обращен в доход государства.

Фото: loon.site

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лишение прав конфискация авто

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