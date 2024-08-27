Общество 27.08.2024 в 09:45

В районе Бурятии медклиника работала без лицензии

Виновников привлекли к ответственности
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Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии медклиника работала без лицензии

В Прибайкальском районе Бурятии прокуратура пресекла деятельность медицинской организации без лицензии. Ее директору внесли представление, других виновных привлекут к дисциплинарке.

Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ установлено, что организация оказывала медицинские услуги на территории Прибайкальского района, тогда как имела лицензию на оказание услуг только в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 

- В связи с этим прокурор района внес представление директору медицинской организации. В данное время нарушения устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site

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лицензия клиника

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