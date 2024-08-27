Общество 27.08.2024 в 10:09

Аэропорт Улан-Удэ обслужил полмиллиона пассажиров

До конца года эту цифру планируют увеличить еще наполовину
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Текст: Андрей Константинов
Аэропорт Улан-Удэ обслужил полмиллиона пассажиров
С начала 2024 года аэропорт «Байкал» обслужил уже полмиллиона пассажиров. Как сообщил гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, эту цифру перешагнули вчера, 26 августа.

«По итогам года мы планируем обслужить около 750 тысяч пассажиров и конечно открыть наш новый вокзал», - отметил Дмитрий Гармаев.

Напомним, пассажиропоток в аэропорту «Байкал» уверенно растет все последние годы. Так, в 2021 году было обслужено 540 тысяч пассажиров, в 2022 году - уже 629 тысяч, а в 2023-м – около 716 тысяч.

Фото: «Номер один»
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