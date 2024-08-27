Общество 27.08.2024 в 12:01

В Улан-Удэ картофель стал стоить как яблоки

Несмотря на сбор урожая, овощи не дешевеют
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ картофель стал стоить как яблоки
Новый урожай овощей, поступающий на прилавки магазинов в Бурятии, не сильно повлиял на снижение инфляции. По данным аналитиков SberCIB Investment Research, августовский скачок цен привел к тому, что в годовом выражении инфляция в России выросла до 9,07%, тогда как консенсус-прогноз инфляции по опросу ЦБ составлял 5,5%.

Напомним, что Банк России еще два месяца назад уверял, что «годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а августе-сентябре станет снижаться».

Между тем аналитики делали ставку на снижение «борщевого набора» - овощей, которые в августе поступили на прилавки и, учитывая большие объемы потребления, могли снизить общую инфляцию. Однако пока этого не видно. Так в магазинах Улан-Удэ на конец августа картофель стоил 100 рублей за килограмм, тогда как в прошлом году в это же самое время картофель уже снизился в цене до 40-50 рублей за килограмм.

- Мы имеем два фактора: рост инфляционных ожиданий с одной стороны, а с другой, желание сетевых магазинов получить максимальную прибыль в те периоды, когда картофель массово еще не начал выкапываться. Поскольку несколько торговых сетей занимают доминирующее положение на рынке Улан-Удэ при фактическом уничтожении независимой розницы, они пока могут держать самую высокую цену, - говорит политик Игорь Бобков.

Впрочем, наблюдатели отмечают, что уже в эти выходные, когда начнется массовая копка картофеля в Бурятии, картошку по 100 рублей за килограмм уже никто покупать не будет, а цена снизится примерно до 30-40 рублей.

Добавим, что согласно подсчетам исследовательского холдинга «Ромир» следует, что накопленная с февраля 2022 года инфляция, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, достигла 71,4%. Настолько в стране вырос индекс цен на повседневные товары, включая пищевые продукты.

Фото: «Номер один»
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инфляция рост цен

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