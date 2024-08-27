В Бурятии завоют сирены

29 августа в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Она приурочена к всероссийским учениям на объектах министерства образования.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, с 14 часов в течение 15 минут будут запущены электросирены с сигналом «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал будет повторятся три раза.Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Улан-Удэ, Северобайкальске, селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, Солонцы, Вознесеновка, Саратовка и Кордон Тарбагатайского района, а также в селе Ильинка Прибайкальского района.«Просим жителей и гостей Бурятии сохранять спокойствие. Помните: сигнал «Внимание всем!» — это сигнал о чрезвычайной ситуации. В случае реальной угрозы следуйте указаниям органов власти и экстренных служб», - предупредили жителей в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС