Общество 27.08.2024 в 12:18
В Бурятии завоют сирены
Жителей просят сохранять спокойствие
Текст: Андрей Константинов
29 августа в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Она приурочена к всероссийским учениям на объектах министерства образования.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, с 14 часов в течение 15 минут будут запущены электросирены с сигналом «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал будет повторятся три раза.
Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Улан-Удэ, Северобайкальске, селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, Солонцы, Вознесеновка, Саратовка и Кордон Тарбагатайского района, а также в селе Ильинка Прибайкальского района.
«Просим жителей и гостей Бурятии сохранять спокойствие. Помните: сигнал «Внимание всем!» — это сигнал о чрезвычайной ситуации. В случае реальной угрозы следуйте указаниям органов власти и экстренных служб», - предупредили жителей в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, с 14 часов в течение 15 минут будут запущены электросирены с сигналом «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал будет повторятся три раза.
Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Улан-Удэ, Северобайкальске, селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, Солонцы, Вознесеновка, Саратовка и Кордон Тарбагатайского района, а также в селе Ильинка Прибайкальского района.
«Просим жителей и гостей Бурятии сохранять спокойствие. Помните: сигнал «Внимание всем!» — это сигнал о чрезвычайной ситуации. В случае реальной угрозы следуйте указаниям органов власти и экстренных служб», - предупредили жителей в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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