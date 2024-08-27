В район Стеклозавода в Улан-Удэ прилетела цапля

Накануне в район Стеклозавода в Улан-Удэ прилетела серая цапля. Птицу заметили местные жители и сообщили в Бурприроднадзор. Государственные инспекторы Артём Елитенко и Евгений Данилов выпустили ее в естественную среду обитания.

- Птицу осмотрели и выпустили в естественную среду обитания ближе к Кабанскому району. Цапля полностью здорова и готова к жизни в дикой природе, - рассказали в надзорном ведомстве.

Также в Бурприроднадзоре напомнили, что животным и птицам не всегда нужна помощь человека.

- Если вы увидели в лесу, на дороге около леса дикое животное или птицу, то не надо его забирать с собой. Лучшее, что вы можете сделать, это немедленно покинуть место, не создавая шум. Нельзя дотрагиваться, брать на руки, фотографироваться. Запах человека может заставить родителей отказаться от своего потомства, - добавили инспекторы.

Помимо этого, в Бурприроднадзоре подчеркнули, что изъятие дикого животного из естественной среды обитания приравнивается к браконьерству и влечёт за собой административную ответственность с уплатой штрафа, а в случае с краснокнижными видами – вплоть до уголовной ответственности.

Фото: скриншот видео Бурприроднадзора