В одном лесхозе Бурятии выращивают 2 млн молодых сосен

В Прибайкальском районе Бурятии активно разводят молодые сосны. Два миллиона сеянцев выращивает Кикинский лесхоз.

- Мы снабжаем посадочным материалом несколько лесхозов республики. Помимо этого, занимаемся собственными посадками на площади 250 га. Также специалисты занимаются агроуходом, чтобы сосны выросли в большой полноценный лес им необходим постоянный присмотр. Прополка, подкормка и полив, - пояснил руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.

Всего в Бурятии действует 17 питомников, в которых выращивают сеянцы сосны обыкновенной.

- Осенью текущего года на масштабной, Всероссийской акции по посадке «Сохраним лес» планируется высадить свыше 8,7 млн сеянцев сосны, - отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ