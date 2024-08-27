В Бурятии у Байкала убрали большую свалку

Благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры, в Бурятии ликвидирована крупная свалка отходов. Она располагалась недалеко от Байкала в селе Сухая Кабанского района и вызвала ряд публикаций в соцсетях.

- Установлено, что в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в селе Сухая Кабанского района допущено несанкционированное размещение отходов на площади более 2 тыс. кв., в том числе на землях гослесфонда. В связи с этим Республиканскому агентству лесного хозяйства и администрации Кабанского района были внесены представления. По результатам их рассмотрения несанкционированная свалка ликвидирована, вывезено более 200 куб. м. отходов, - рассказали в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Органом МСУ в месте ликвидированной свалки установлен информационный аншлаг «Свалка мусора запрещена» и фотоловушка.

Фото: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.