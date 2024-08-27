Общество 27.08.2024 в 14:42

В Бурятии у Байкала убрали большую свалку

На ее месте поставили фотоловушку и запрещающий знак
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии у Байкала убрали большую свалку

Благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры, в Бурятии ликвидирована крупная свалка отходов. Она располагалась недалеко от Байкала в селе Сухая Кабанского района и вызвала ряд публикаций в соцсетях.

- Установлено, что в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в селе Сухая Кабанского района допущено несанкционированное размещение отходов на площади более 2 тыс. кв., в том числе на землях гослесфонда. В связи с этим Республиканскому агентству лесного хозяйства и администрации Кабанского района были внесены представления. По результатам их рассмотрения несанкционированная свалка ликвидирована, вывезено более 200 куб. м. отходов, - рассказали в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Органом МСУ в месте ликвидированной свалки установлен информационный аншлаг «Свалка мусора запрещена» и фотоловушка.

Фото: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Теги
свалка природа Байкал

Все новости

В Бурятии у Байкала убрали большую свалку
27.08.2024 в 14:42
Житель Улан-Удэ масштабно обворовал промышленную базу
27.08.2024 в 14:05
В одном лесхозе Бурятии выращивают 2 млн молодых сосен
27.08.2024 в 13:59
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП с шестью пострадавшими детьми
27.08.2024 в 13:34
Сельчанин из Бурятии заплатил за спектакль полмиллиона рублей
27.08.2024 в 12:45
В район Стеклозавода в Улан-Удэ прилетела цапля
27.08.2024 в 12:20
В Бурятии завоют сирены
27.08.2024 в 12:18
В Улан-Удэ картофель стал стоить как яблоки
27.08.2024 в 12:01
Наехавший на мальчика автомобиль в Улан-Удэ сломал ему ногу
27.08.2024 в 12:01
За один день в Бурятии произошло два тройных ДТП
27.08.2024 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В одном лесхозе Бурятии выращивают 2 млн молодых сосен
Всего в республике 17 таких питомников
27.08.2024 в 13:59
В район Стеклозавода в Улан-Удэ прилетела цапля
Инспекторы вывезли ее за черту города
27.08.2024 в 12:20
В Бурятии завоют сирены
Жителей просят сохранять спокойствие
27.08.2024 в 12:18
В Улан-Удэ картофель стал стоить как яблоки
Несмотря на сбор урожая, овощи не дешевеют
27.08.2024 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru