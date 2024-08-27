Проверки в Бурятии выявили таксистов-нелегалов

С начала 2024 года в Бурятии прошло более 20 проверок перевозчиков легкового такси, организованные специалистами минтранса республики совместно с инспекторами ГИБДД.

В результате было выявлено 6 «нелегалов». Составленные акты по ним направили в МВД.

Подобные рейды на наличие разрешения на осуществление деятельности такси, путевого листа, предрейсового технического и медосмотра, а также соблюдение требований по размещению шашки, цветографической схемы и т.д. проводятся регулярно.

- Если у водителя нет разрешения, то его могут привлечь к административной ответственности. Протокол составляют сотрудники полиции, после чего документ направляют в суд для вынесения решения о наказании, - рассказали в минтрансе Бурятии.

Одним из решений, направленных на легализацию сферы легкового такси, стал чат-бот, разработанный министерством транспорта республики.

- Его можно скачать по QR-коду. Для того, чтобы проверить перевозчика, пассажиру достаточно загрузить госномер машины, скриншот заказа и указать свои данные. В случае, если такси окажется нелегальным, данные направят в МВД для принятия мер, - добавили в ведомстве, напомнив, что сегодня в Бурятии официально числится 210 перевозчиков такси, включая юрлиц, ИП и самозанятых.

Фото: loon.site