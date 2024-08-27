В Улан-Удэ скосили миллионы кв метров сорняков

Железнодорожный район Улан-Удэ недавно закрыл два больших контракта на кошение. Площадь скошенных территорий с начала весны здесь уже превысила 2 млн кв. метров. В Советском районе выкошено более 1 млн кв. м, в Октябрьском – 1 млн 300 тыс кв. метров.

- Сейчас кошение ведется на ул. Революции 1905 г., в мкр. Стеклозавод и на станции Дивизионная. В Октябрьском районе выкашивают подъездные пути к образовательным учреждениям. Планируются работы на ул. Октябрьская, ул. Ботаническая, пр. Автомобилистов, пл. Славы, скверах Сиреневый, Три медведя, в мкр. Аэропорт и Тулунжа. Из-за обильных осадков сорняки быстро растут, поэтому на ранее обработанных участках кошение проводится повторно, - рассказали в мэрии города.

Если позволяет погода, работы идут ежедневно с 9 утра до 7 часов вечера.

- Сотрудники районных администраций контролируют процесс кошения и составляют заявки для подрядчиков. Напоминаем, что кошение травостоя проводится на придомовых территориях управляющими компаниями, на прилегающих участках – собственниками, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города Улан-Удэ