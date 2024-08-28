Общество 28.08.2024 в 06:00
Бурятию очистят от трупов кабанов
Поручение провести необычную акцию пришло из Москвы
Текст: Петр Санжиев
В республике впервые проходит месячник по выявлению в лесах останков умерших диких кабанов. Кому-то, возможно, такая акция покажется странной, но она организована во исполнение протокольного поручения статс-секретаря - заместителя министра сельского хозяйства России Максима Увайдова.
В ближайшие недели в Бурятии организуют и проведут межведомственные рейды по обнаружению трупов диких кабанов на территории охотничьих хозяйств, общедоступных охотничьих угодий и государственных заказников регионального значения. В них примут участие инспекторы Бурприроднадзора и Бурприроды.
Кабаны не самые распространенные в Бурятии дикие животные. Согласно информации Бурприроднадзора, популяция дикого кабана в лесах республики за последние три года снижается. Плотность этого вида сейчас составляет 0,15 особи на 1000 га.
К слову, месячник называется «Дикий кабан». Название не является местной придумкой. Оно пришло из Москвы.
Месячник носит профилактический характер.
- От трупов диких кабанов будут отбираться пробы и направляться на исследование в Бурятскую республиканскую научно-производственную ветеринарную лабораторию для исключения африканской чумы свиней (АЧС). Для проведения лабораторных исследований на АЧС все готово. Останки будут уничтожаться на месте в соответствии с требованиями законодательства. Место обнаружения трупов будет продезинфицировано, - пояснили в Управлении ветеринарии Республики Бурятия.
Всего на территории Бурятии насчитывается около 3600 диких кабанов. В тройку лидеров по численности этого вида входят Баунтовский и Еравнинский районы, в каждом из которых живет примерно по 500 кабанов, а также Закаменский район (более 300 кабанов).
АЧС - это чрезвычайно опасное заболевание, способное нанести гигантский экономический ущерб. Поэтому домашние свиньи тоже попадут под усиленное внимание.
Человек заразиться африканской чумой свиней от животных и заболеть не может. Но после контакта человека с трупом дикого кабана есть риск принести вирус домашнему поголовью свиней. АЧС для них не то, что смерти подобно, это фактически и есть смерть. Падеж может составлять 100% заболевших свиней.
- Кроме того, при ликвидации заболевания изымаются все свиньи в хозяйствах, в том числе у граждан. Мероприятия по ликвидации АЧС несут огромные экономические убытки. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности: ввозить животных только с благополучной территории и в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, не приобретать животноводческую продукцию в местах, не предназначенных для этих целей (у дорог, с автомобилей, в иных местах), не скармливать свиньям пищевые отходы без термической обработки, - советуют в Управлении ветеринарии.
Если кто-то, собирая в лесу грибы, внезапно обнаружит труп дикого кабана, необходимо сообщить об этом в Бурприроднадзор.
Фото: freepik.com
В ближайшие недели в Бурятии организуют и проведут межведомственные рейды по обнаружению трупов диких кабанов на территории охотничьих хозяйств, общедоступных охотничьих угодий и государственных заказников регионального значения. В них примут участие инспекторы Бурприроднадзора и Бурприроды.
Кабаны не самые распространенные в Бурятии дикие животные. Согласно информации Бурприроднадзора, популяция дикого кабана в лесах республики за последние три года снижается. Плотность этого вида сейчас составляет 0,15 особи на 1000 га.
К слову, месячник называется «Дикий кабан». Название не является местной придумкой. Оно пришло из Москвы.
Месячник носит профилактический характер.
- От трупов диких кабанов будут отбираться пробы и направляться на исследование в Бурятскую республиканскую научно-производственную ветеринарную лабораторию для исключения африканской чумы свиней (АЧС). Для проведения лабораторных исследований на АЧС все готово. Останки будут уничтожаться на месте в соответствии с требованиями законодательства. Место обнаружения трупов будет продезинфицировано, - пояснили в Управлении ветеринарии Республики Бурятия.
Всего на территории Бурятии насчитывается около 3600 диких кабанов. В тройку лидеров по численности этого вида входят Баунтовский и Еравнинский районы, в каждом из которых живет примерно по 500 кабанов, а также Закаменский район (более 300 кабанов).
АЧС - это чрезвычайно опасное заболевание, способное нанести гигантский экономический ущерб. Поэтому домашние свиньи тоже попадут под усиленное внимание.
Человек заразиться африканской чумой свиней от животных и заболеть не может. Но после контакта человека с трупом дикого кабана есть риск принести вирус домашнему поголовью свиней. АЧС для них не то, что смерти подобно, это фактически и есть смерть. Падеж может составлять 100% заболевших свиней.
- Кроме того, при ликвидации заболевания изымаются все свиньи в хозяйствах, в том числе у граждан. Мероприятия по ликвидации АЧС несут огромные экономические убытки. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности: ввозить животных только с благополучной территории и в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, не приобретать животноводческую продукцию в местах, не предназначенных для этих целей (у дорог, с автомобилей, в иных местах), не скармливать свиньям пищевые отходы без термической обработки, - советуют в Управлении ветеринарии.
Если кто-то, собирая в лесу грибы, внезапно обнаружит труп дикого кабана, необходимо сообщить об этом в Бурприроднадзор.
Фото: freepik.com
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