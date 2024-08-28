Бурятию очистят от трупов кабанов

В республике впервые проходит месячник по выявлению в лесах останков умерших диких кабанов. Кому-то, возможно, такая акция покажется странной, но она организована во исполнение протокольного поручения статс-секретаря - заместителя министра сельского хозяйства России Максима Увайдова.В ближайшие недели в Бурятии организуют и проведут межведомственные рейды по обнаружению трупов диких кабанов на территории охотничьих хозяйств, общедоступных охотничьих угодий и государственных заказников регионального значения. В них примут участие инспекторы Бурприроднадзора и Бурприроды.Кабаны не самые распространенные в Бурятии дикие животные. Согласно информации Бурприроднадзора, популяция дикого кабана в лесах республики за последние три года снижается. Плотность этого вида сейчас составляет 0,15 особи на 1000 га.К слову, месячник называется «Дикий кабан». Название не является местной придумкой. Оно пришло из Москвы.Месячник носит профилактический характер.- От трупов диких кабанов будут отбираться пробы и направляться на исследование в Бурятскую республиканскую научно-производственную ветеринарную лабораторию для исключения африканской чумы свиней (АЧС). Для проведения лабораторных исследований на АЧС все готово. Останки будут уничтожаться на месте в соответствии с требованиями законодательства. Место обнаружения трупов будет продезинфицировано, - пояснили в Управлении ветеринарии Республики Бурятия.Всего на территории Бурятии насчитывается около 3600 диких кабанов. В тройку лидеров по численности этого вида входят Баунтовский и Еравнинский районы, в каждом из которых живет примерно по 500 кабанов, а также Закаменский район (более 300 кабанов).АЧС - это чрезвычайно опасное заболевание, способное нанести гигантский экономический ущерб. Поэтому домашние свиньи тоже попадут под усиленное внимание.Человек заразиться африканской чумой свиней от животных и заболеть не может. Но после контакта человека с трупом дикого кабана есть риск принести вирус домашнему поголовью свиней. АЧС для них не то, что смерти подобно, это фактически и есть смерть. Падеж может составлять 100% заболевших свиней.- Кроме того, при ликвидации заболевания изымаются все свиньи в хозяйствах, в том числе у граждан. Мероприятия по ликвидации АЧС несут огромные экономические убытки. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности: ввозить животных только с благополучной территории и в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, не приобретать животноводческую продукцию в местах, не предназначенных для этих целей (у дорог, с автомобилей, в иных местах), не скармливать свиньям пищевые отходы без термической обработки, - советуют в Управлении ветеринарии.Если кто-то, собирая в лесу грибы, внезапно обнаружит труп дикого кабана, необходимо сообщить об этом в Бурприроднадзор.Фото: freepik.com