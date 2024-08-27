Общество 27.08.2024 в 17:41

В Улан-Удэ обновляют коммунальную технику

От её наличия зависит чистота и безопасность столицы Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обновляют коммунальную технику
От наличия современной техники для уборки городских улиц и обслуживания коммунального хозяйства зависит чистота и безопасность столицы Бурятии, а также комфорт горожан. Поэтому за последние 5 лет администрация Улан-Удэ закупила для этих целей 120 единиц техники.

Как сообщили в мэрии, примером сотрудничества стали долгосрочные отношения Комбината по благоустройству и крупнейшего за Уралом производителя дорожной коммунальной техники для содержания дорог кемеровского завода «КОРМЗ».

Для улучшения состояния дорог в городе КБУ заключил договор с «КОРМЗ» на поставку двух универсальных насосных станций к подметально-уборочным машинам (ПУМы). Эти машины в круглосуточном режиме моют и очищают дороги от пыли и мусора в весенне-летний период. Они оснащены системой увлажнения подметаемого участка и механическим транспортированием смёта в бункер. Оттуда его разгружают в кузов самосвала или прицеп трактора. Без этих станций ПУМы не могут работать.

Кемеровский завод на сегодня - единственный производитель таких комплектующих в России и только по заказу.

- Оборудование от кемеровского предприятия отвечает всем нашим требованиям. Санкции коснулись и техники коммунального комплекса. Единственный производитель этих комплектующих - кемеровский завод. Можно сказать, что они эксклюзивные. Мы закупаем ее от торгового дома завода «КОРМЗ», то есть от производителя. Оплата согласно договора произойдет только после приемки и проверки товара, - пояснил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Сотрудничество предприятия и города Улан-Удэ прокомментировал и представитель предприятия, инженер по запасным частям службы сервиса ОАО «КОРМЗ» Михаил Ядыкин.

- Эти насосные станции предназначены именно для ПУМов. По мере необходимости мы изготавливаем новые станции и реализуем их нашим потребителям. То есть на полке в обычном магазине вы их не купите, - сообщил он.

Комбинат ожидает поступление нового оборудования в сентябре. Подобная техника для уборки улиц города намного облегчает труд 160 уборщиков территорий КБУ, которые ежедневно с 5 часов утра выходят на очистку городских дорог.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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