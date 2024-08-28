«Просишь без уважения…»

Проще сказать, чем они отличаются. У итальянцев вкусная еда и стильная одежда, а у педагогов более жесткие и страшные боевики, держать которых в узде - это вам не кучкой бандитов командовать.

Почему мы вообще заговорили о связи учителей с «Коза Ностра»? Да потому что не мы одни видим сходство. Так, недавно в театре оперы и балета Улан-Удэ собирались представители педагогических коллективов со всей республики, чтобы участвовать в республиканской августовской конференции педагогических работников.

Пока учителя усаживались в зрительном зале театра, в динамиках заиграла музыка. Да не какая-нибудь «Учат в школе», а главная тема из фильма «Крестный отец», рассказывающая об итальянской мафии и жестоких законах того времени.

Кто-то мог бы списать это на случайность. Но мы думаем, что организаторы (а это, на секундочку, министерство образования) решили намекнуть педагогам, что нужно быть помягче и попроще. Не исключено, что кто-то из министерства в качестве родителя зашел к директору школы, а тот сидит в кожаном кресле, одет в шикарный костюм, гладит кота и курит сигару. Требуя при этом целовать руку и проявить уважение.

Поэтому осторожнее с учителями. У них своя мафия.