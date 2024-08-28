У жителей Бурятии продолжают конфисковывать автомобили

У жителя Курумканского района Бурятии накануне был конфискован автомобиль. Причиной явилось его неоднократное вождение машины в пьяном состоянии.

- Установлено, что этой весной житель села Курумкан привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он был лишен права управления транспортными средствами, однако не сделав для себя должных выводов, спустя три месяца он вновь сел за руль машины после употребления спиртного и вскоре был задержан сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре республики.

Баргузинский районный суд приговорил виновного к наказанию в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

- Автомобиль «Тойота Калдина», на котором совершено преступление, обращен в доход государства, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site