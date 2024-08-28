Общество 28.08.2024 в 09:41

Автоледи в Бурятии накопила штрафов ГАИ на 60 тысяч

Женщина любила прокатиться с ветерком
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Автоледи в Бурятии накопила штрафов ГАИ на 60 тысяч

Любительница прокатиться с ветерком накопила долг свыше 60 тысяч рублей из-за неоплаченных штрафов Госавтоинспекции. Задолженность с жительницы Селенгинского района Бурятии пришлось взыскивать судебным приставам.

- В отношении 51-летней женщины в Службе судебных приставов республики с начала 2024 года было возбуждено 65 исполнительных производств по взысканию штрафов за нарушение скоростного режима в Приморском крае на общую сумму 41 тысяча рублей. В добровольном порядке штрафы оплачены не были, поэтому к должнице были применены меры принудительного взыскания, - рассказали в Управлении службы судебных приставов Бурятии.

После возбуждения исполнительных производств часть задолженности должница погасила самостоятельно, часть была принудительно взыскана с её банковских счетов.

- Помимо этого, за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок женщине пришлось уплатить исполнительский сбор, общая сумма которого составила 21 тысячу рублей, - добавили приставы и порекомендовали иногда проверять наличие своих задолженностей на портале Госуслуг или на сайте Управления ФССП по Республике Бурятия в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Фото:  loon.site

Теги
автоледи штрафы приставы

Все новости

В Улан-Удэ прощаются с молодым разведчиком
28.08.2024 в 11:07
В Бурятии осталось потушить три лесных пожара
28.08.2024 в 10:49
Жителям Бурятии предлагают бесплатно отправить посылки
28.08.2024 в 10:43
В Улан-Удэ главврача «нарколожки» проводили с медалью
28.08.2024 в 10:29
В Улан-Удэ пристрой к школе будут сносить по ночам
28.08.2024 в 10:14
Жителей Бурятии продолжают кусать клещи
28.08.2024 в 10:08
Участники СВО пришли с вопросами к прокурору Бурятии
28.08.2024 в 09:57
Жители центра Улан-Удэ останутся без горячей воды еще минимум 2 недели
28.08.2024 в 09:57
Автоледи в Бурятии накопила штрафов ГАИ на 60 тысяч
28.08.2024 в 09:41
У жителей Бурятии продолжают конфисковывать автомобили
28.08.2024 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ прощаются с молодым разведчиком
Денис Белоусов работал на ЛВРЗ, откуда его мобилизовали в 2022 году
28.08.2024 в 11:07
Жителям Бурятии предлагают бесплатно отправить посылки
Получатель должен находиться в Курской или Белгородской областях
28.08.2024 в 10:43
В Улан-Удэ главврача «нарколожки» проводили с медалью
Aндpeй Mиxeeв добровольно покинул пост, который занимал 14 лет
28.08.2024 в 10:29
В Улан-Удэ пристрой к школе будут сносить по ночам
Подрядчик должен успеть закончить работу до 1 сентября
28.08.2024 в 10:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru