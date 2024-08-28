Автоледи в Бурятии накопила штрафов ГАИ на 60 тысяч

Любительница прокатиться с ветерком накопила долг свыше 60 тысяч рублей из-за неоплаченных штрафов Госавтоинспекции. Задолженность с жительницы Селенгинского района Бурятии пришлось взыскивать судебным приставам.

- В отношении 51-летней женщины в Службе судебных приставов республики с начала 2024 года было возбуждено 65 исполнительных производств по взысканию штрафов за нарушение скоростного режима в Приморском крае на общую сумму 41 тысяча рублей. В добровольном порядке штрафы оплачены не были, поэтому к должнице были применены меры принудительного взыскания, - рассказали в Управлении службы судебных приставов Бурятии.

После возбуждения исполнительных производств часть задолженности должница погасила самостоятельно, часть была принудительно взыскана с её банковских счетов.

- Помимо этого, за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок женщине пришлось уплатить исполнительский сбор, общая сумма которого составила 21 тысячу рублей, - добавили приставы и порекомендовали иногда проверять наличие своих задолженностей на портале Госуслуг или на сайте Управления ФССП по Республике Бурятия в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Фото: loon.site