Участники СВО пришли с вопросами к прокурору Бурятии

В целях оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в Бурятии был организован прием. Его провел прокурор Республики Бурятия Михаил Филичев в филиале Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В приеме также приняли участие военный прокурор Улан-Удэнского гарнизона Константин Манжигеев, руководитель управления ФССП по республике Петр Ертанов, управляющий отделением Социального фонда России по республике Климентий Шомоев и руководитель филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Илья Михалев.

- На приеме принято обращение по вопросу предоставления медицинской помощи матери двух участников специальной военной операции. Все поступившие обращения поставлены на контроль. В скором времени по ним будут организованы проверки, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: Госфонд «Защитники отечества РБ»