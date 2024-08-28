Общество 28.08.2024 в 09:57

Жители центра Улан-Удэ останутся без горячей воды еще минимум 2 недели

По словам чиновников, вернуть воду в срок не получилось «по объективным причинам»
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Текст: Андрей Константинов
Жители центра Улан-Удэ останутся без горячей воды еще минимум 2 недели
Подача горячей воды в дома жителей Советского района Улан-Удэ, где её отключили еще в середине мая, возобновится не к 1 сентября, как обещалось ранее, а только с началом отопительного сезона. Как сообщили в мэрии, это связано с масштабной реконструкцией ветхих инженерных сетей, которая продолжается в центре города.

- Мы планировали вместе с генподрядчиком выполнить все работы на тепломагистрали №2 досрочно, чтобы подать горячую воду в квартиры жителей Советского района к 1 сентября. Но, к сожалению, этого не получилось сделать в силу объективных причин. Поэтому будем подавать горячее водоснабжение вместе с отоплением, в соответствии с установленным ранее графиком, - сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.

Среди главных причин, из-за которых горячую воду не смогут подать к обещанному сроку, а это, напомним, 31 августа, власти называют большой объем работ, который не был изначально предусмотрен проектом.

- Когда мы только начали вскрывать магистраль, уже в ходе реконструкции появилось много нюансов, которые не были отражены в проекте. Это, к примеру, несоответствие габаритов канала по проекту и по факту. Из-за этого пришлось полностью менять проектные решения по трассировке трубопроводов, расположению проектируемых опорных железобетонных конструкций. Это, в свою очередь, привело к заказу дополнительных материалов и оборудования, которые изготавливают достаточно долго. В конечном итоге нам пришлось выполнять много дополнительной работы, а это все - драгоценное время. Плюс оборудование тепломагистрали было очень устаревшим. Железобетонные конструкции существующих тепловых камер и каналов изношены до 90%. Это потребовало полного их демонтажа и строительства новых монолитных участков, что также изначально не предполагалось в проекте. Трубы также были в крайне плачевном состоянии. Кроме того, темпы работ снижались в период ливней. Но, к началу отопительного сезона все работы, которые запланированы в этом году на теплотрассе, будут завершены, - заявил директор Управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» Анатолий Коногин. Именно эта компания выступает генподрядчиком проекта реконструкции инженерных сетей в центре Улан-Удэ.

Точная дата начала отопительного сезона в Улан-Удэ пока не известна. Напомним, он начинается, когда в течение 5-дней среднесуточная температура становится ниже +8 градусов.

Фото: «Номер один»
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