Жителей Бурятии продолжают кусать клещи

Несмотря на приближение осени, в Бурятии продолжают регистрироваться укусы клещей.

По состоянию на 28 августа за медпомощью обратилось около 3850 человек. Четверть всех укушенных кровососами приходится на детей.

Как отметили в Роспотребнадзоре, показатель обращаемости превышает среднемноголетний уровень на 13,5%.

- Приближается осень, многие полагают, что в этот период клещи уже не так опасны, однако их активность продолжается – на прошлой неделе поступило 25 обращений, связанных с укусами клещей. Поэтому по-прежнему следует сохранять осторожность при выходе на природу, особенно тем, кто сейчас собирает ягоды и грибы в лесу. Кроме того, быть внимательными нужно при выполнении сельхозработ. Присасывание клещей при этих обстоятельствах произошло у 25,5% укушенных, - отметил Главный государственный санврач республики Сергей Ханхареев.

Фото: loon.site