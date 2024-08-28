Общество 28.08.2024 в 10:14
В Улан-Удэ пристрой к школе будут сносить по ночам
Подрядчик должен успеть закончить работу до 1 сентября
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ до 1 сентября должны снести старый недостроенный корпус школы №64. Как пояснили в мэрии, это делается для безопасности школьников, которые во время учебного года ходят по территории аварийного недостроя.
Напомним, здание школы №64 построили в 2006 году. Тогда сдали три корпуса из пяти запланированных. Два так и остались недостроенными.
- Мы изыскали средства на снос недостроенного корпуса, разработали проектную документацию, провели торги для определения подрядчика. И вот сейчас работа вышла на финишную прямую – мы приступили к сносу. Для обеспечения безопасности детей здание должно быть снесено до начала нового учебного года, поэтому с сегодняшнего дня снос будет вестись в три смены. В связи с этим, просим жителей с пониманием отнестись к работам, которые будут проводиться в ночное время. Заранее приносим свои извинения за доставленные неудобства, - обратилась к местным жителям заместитель мэра – председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева.
Также для безопасности школьников по периметру образовательного учреждения установят ограждение, а рядом обустроят парковку.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, здание школы №64 построили в 2006 году. Тогда сдали три корпуса из пяти запланированных. Два так и остались недостроенными.
- Мы изыскали средства на снос недостроенного корпуса, разработали проектную документацию, провели торги для определения подрядчика. И вот сейчас работа вышла на финишную прямую – мы приступили к сносу. Для обеспечения безопасности детей здание должно быть снесено до начала нового учебного года, поэтому с сегодняшнего дня снос будет вестись в три смены. В связи с этим, просим жителей с пониманием отнестись к работам, которые будут проводиться в ночное время. Заранее приносим свои извинения за доставленные неудобства, - обратилась к местным жителям заместитель мэра – председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева.
Также для безопасности школьников по периметру образовательного учреждения установят ограждение, а рядом обустроят парковку.
Фото: мэрия Улан-Удэ