Жителям Бурятии предлагают бесплатно отправить посылки

С 27 августа отделения Почты России в Бурятии и по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны.

В Почте России отметили, что количество посылок от одного отправителя не ограничено. Воспользоваться бесплатной отправкой могут, например, жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях.

- Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Почта России готова прийти на помощь и предоставляет бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас, — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Фото: Почта России