В Улан-Удэ прощаются с молодым разведчиком

Сегодня в Улан-Удэ проходит прощание с Денисом Белоусовым. Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», 26-летний военнослужащий получил смертельное ранение в районе поселка Урожайное.Денис Белоусов родился 2 марта 1998 года в Улан-Удэ. Закончил школу №56 и колледж. После службы в армии работал на ЛВРЗ.Осенью 2022 года Денис был мобилизован и направлен на СВО. Служил в разведывательной роте, где управлял дронами. 17 августа 2024 года он получил смертельное ранение в районе поселка Урожайное.«Денис был очень добрый, веселый и жизнерадостный человек. Дома у него остались мама, бабушка, брат и супруга», - сообщили в паблике.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»