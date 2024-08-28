Общество 28.08.2024 в 11:07

В Улан-Удэ прощаются с молодым разведчиком

Денис Белоусов работал на ЛВРЗ, откуда его мобилизовали в 2022 году
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прощаются с молодым разведчиком
Сегодня в Улан-Удэ проходит прощание с Денисом Белоусовым. Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», 26-летний военнослужащий получил смертельное ранение в районе поселка Урожайное.

Денис Белоусов родился 2 марта 1998 года в Улан-Удэ. Закончил школу №56 и колледж. После службы в армии работал на ЛВРЗ.

Осенью 2022 года Денис был мобилизован и направлен на СВО. Служил в разведывательной роте, где управлял дронами. 17 августа 2024 года он получил смертельное ранение в районе поселка Урожайное.

«Денис был очень добрый, веселый и жизнерадостный человек. Дома у него остались мама, бабушка, брат и супруга», - сообщили в паблике.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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