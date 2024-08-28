Общество 28.08.2024 в 11:12

ГАИшники в Бурятии оказались настоящими Д’Артаньянами

Они единственные, кто пришел на помощь автоледи на районной дороге
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Текст: Елена Кокорина
ГАИшники в Бурятии оказались настоящими Д’Артаньянами

В Заиграевском районе инспекторы ГАИ показали себя настоящими Д’Артаньянами, потому что оказались единственными, кто помог девушке на дороге в Бурятии. Вечером у автоледи спустило колесо на внедорожнике, однако никто из мимо проезжающих водителей не решился остановиться, чтобы предложить свою помощь.

Девушка написала в редакцию местной газеты, чтобы выразить свою благодарность стражам порядка.

- Хочется поблагодарить за помощь, оказанную на дороге сотрудниками ГАИ. Когда проехала поселок Заиграево, у меня спустило колесо. В машине была одна, в течении часа мимо меня проезжало множество машин, но ни один водитель не остановился помочь, чтобы справиться с домкратом и балонником. Машина внедорожник и гайки на колесах затянуты пистолетом. В общем, помучилась... Но тут позади меня остановился начальник ГАИ Михаил Хомяков, находящийся на дежурстве. Следом остановилось гражданское авто, в котором оказался его коллега инспектор РЭО ГАИ Заиграевского района Баир Дамбаев. Несмотря на усталость после трудового дня, они помогли мне справиться с заменой колеса. Спасибо им огромное за помощь, - приводят слова благодарности в Заиграевской газете «Вперед».

Фото: телеграм-канал «Вперед» Заиграево

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ГАИ помощь автоледи колесо

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