Жителей Бурятии пугают диверсантом-убийцей и минами-колокольчиками

ЦУР Бурятия составил список самых популярных фейков, которые распространялись на территории республики в 2024 году. Среди них оказались фейки о строительстве тоннеля под Байкалом, бесплатной раздачи земли китайцам, диверсантах ВСУ, катающихся на такси по районам, и минах-колокольчиках.Согласно данным ЦУР Бурятии, наиболее «популярными» фейками в нашей республике становится недостоверная информация о Байкале. Так, например, в начале года по различным чатам массово распространялся ролик, в котором сообщалось о том, что под Байкалом планируется прорыть тоннель, который будет отводить воду в Китай. Несмотря на всю его абсурдность, многие в этот фейк искренне поверили. Пользуются спросом фейки о том, что в скором времени начнется бесплатная раздача в аренду на 70 лет земель в Бурятии гражданам КНР.Множество распространяемых фейков так или иначе связанны с темой СВО. Например, по районным чатам пересылалось сообщение, что по районам республики перемещается некий диверсант ВСУ, который подсаживается в машины к жителям Бурятии и убивает их ножом. Также сообщалось, что возле мусорных баков по всей Бурятии люди находят мины-колокольчики — взрывные устройства, «внешне очень напоминающие цоколь от лампочки».На сегодняшний день 64% жителей России сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. Такие данные озвучил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в рамках пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.«При этом 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. Основной запрос — это запрос на привлечение лиц, распространяющих фейки, к ответственности и блокировку источников. Однако его зачастую трудно удовлетворить», — рассказал Владимир Табак.До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, связанных с темой СВО, добавил Владимир Табак. С января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в этой категории составляла 69%. В июле количество просмотров снизилось до 35%, а в августе, после атаки на Курскую область, стремительно выросло и достигло 81%.«Если в начале СВО они распространялись на федеральном уровне, то сейчас мы наблюдаем смещение в сторону конкретных регионов и ситуаций, связанных с конкретными людьми», — объяснил Владимир Табак.Фото: «Номер один»