В Бурятии мошенники развели двух друзей-сельчан

Сельский житель Мухоршибирского района Бурятии попался на уловки лже-брокеров и перевел им около 3 миллионов рублей. Попав в сети аферистов, он втянул туда и своего лучшего друга.

Очередной случай перевода крупных сумм мошенникам произошел в Бурятии. На этот раз жертвой лже-брокеров стал 27-летний местный житель Мухоршибирского района.

- За полтора месяца он перевел аферистам около трех миллионов рублей, а

заявление в полицию поступило от него вчера, 27 августа. Молодой человек рассказал, что давно интересовался инвестициями и хотел найти специалиста, который обучит его заработку на фондовой бирже. В Интернете он обратил внимание на тематическую рекламу и написал представителю, который позже связался с ним в мессенджере.

Дальнейшее общение происходило в приложении видеосвязи. Сельчанину предложили зарабатывать на покупке-продаже криптовалюты, - рассказали в МВД республики.

По совету псевдо-консультантов сельчанин скачал необходимую программу, где, якобы, отображались электронные счета, имеющиеся на них суммы, а также активы разных компаний, и приступил к «заработку».

После вывода первой небольшой суммы в 1800 рублей он стал вносить деньги на инвестиционный счет, так как аферисты убедили его в том, что размер дохода напрямую зависит от размера вложений.

- Мужчина оформил кредит и перевел на указанные счета 500 тысяч рублей, а затем, по договоренности с лже-брокером, решил вывести «заработок» - 560 тысяч рублей, но вывод денег оказался невозможен из-за ограничений Центробанка России. Мошенники предложили найти «бенефициара - человека с хорошей кредитной историей, через которого можно было бы вывести прибыль.

Таким человеком стал друг потерпевшего, откликнувшийся на просьбу о помощи. Вместе они, следуя инструкции злоумышленников, оформили банковские займы на его имя на общую сумму более 2,5 млн рублей и направили средства интернет-преступникам. Только получив смс-сообщение о необходимости найти еще одного «бенефициара», мужчины поняли, что столкнулись с мошенниками, - добавили в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Фото: Номер один