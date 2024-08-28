В Бурятии проходят внеплановые проверки лесничеств

Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу проводит внеплановые проверки в лесничествах Бурятии. Предметом тщательного осмотра стали минерализованные полосы, которые способствуют предотвращению переброса огня.

Как отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, очень важно, чтобы минполосы были проложены вблизи населенных пунктов и экономически значимых объектов для их защиты от пожаров. Проверку уже прошли Улан-удэнское, Байкальское и Прибайкальское лесничества.

- Замечания небольшие, мы их устранили тут же, на местах, в частности наличие столбов с наименованием квартала и выдела на котором проходит полоса. Проверяют не только наличие самих минеральных полос, но и их состояние, прочистка которых должна осуществляться ежегодно, - пояснил заместитель начальника отдела охраны и защиты лесов Игорь Понаморев.

Также, инспектором были проверены информационные аншлаги. По оценке специалиста они находятся в удовлетворительном состоянии, добавили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ