Общество 28.08.2024 в 12:53

В Бурятии проходят внеплановые проверки лесничеств

Проверяющим выступает Департамент лесного хозяйства по ДФО
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии проходят внеплановые проверки лесничеств

Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу проводит внеплановые проверки в лесничествах Бурятии. Предметом тщательного осмотра стали минерализованные полосы, которые способствуют предотвращению переброса огня. 

Как отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, очень важно, чтобы минполосы были проложены вблизи населенных пунктов и экономически значимых объектов для их защиты от пожаров. Проверку уже прошли Улан-удэнское, Байкальское и Прибайкальское лесничества.

- Замечания небольшие, мы их устранили тут же, на местах, в частности наличие столбов с наименованием квартала и выдела на котором проходит полоса. Проверяют не только наличие самих минеральных полос, но и их состояние, прочистка которых должна осуществляться ежегодно, - пояснил заместитель начальника отдела охраны и защиты лесов Игорь Понаморев.

Также, инспектором были проверены информационные аншлаги. По оценке специалиста они находятся в удовлетворительном состоянии, добавили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ

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проверка лесничества

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