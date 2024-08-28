В Бурятии набирают группы по реабилитации бойцов СВО

В Бурятии ветераны СВО с инвалидностью примут участие в уникальном проекте по реабилитации «Равные равным». Их ждет насыщенная программа: тренинги с психологами, обучение вождению на активной коляске, спортивные мастер-классы, консультации экспертов по доступной среде и не менее полезные встречи.

Проект стартовал в Улан-Удэ в пансионате «Нарата».

- «Равные равным» - это уникальный проект, нацеленный на абилитацию, реабилитацию и социальную адаптацию наших бойцов. 20 подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» собрались здесь, чтобы научиться новому. Cбopы пpoдлятcя дo 1 ceнтябpя. В рамках проекта участники пoceтят Ивoлгинcкий дaцaн и съездят на Бaйкaл, - рассказали в группе «Защитники отечества. Республика Бурятия».

Организаторами проекта выступили Правительство республики и некоммерческая общественная организация «Общество без барьеров».

- Каждый день открываю для себя что-то новое. Очень много полезной информации дают кураторы, помогают со многими вопросами. Такие проекты важны и нужны. Это дает большую поддержку для участников СВО, - делится впечатлениями один из участников проекта и ветеран СВО Руслан.

Фото: телеграм-канал «Защитники отечества. Республика Бурятия».