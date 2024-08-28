Общество 28.08.2024 в 13:49

Попавшая под поезд жительница Бурятии получит 100 тысяч рублей

Моральную компенсацию ей выплатит страховая компания
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Текст: Елена Кокорина
Попавшая под поезд жительница Бурятии получит 100 тысяч рублей

Жительница Бурятии, попавшая под поезд и травмированная им, подала в суд на страховую компанию, чтобы получить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил ее заявление, поэтому вскоре она получит выплату в размере 100 тысяч рублей.

В Верховном суде Бурятии рассказали, что травмированная поездом женщина получила нравственные и физические страдания, которые испытывает по сей день.

- Решением районного суда ее требования удовлетворены частично. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч руб. Однако не согласившись с решением суда, страховая компания просит отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Страховщик полагает, что в рассматриваемом случае он не является лицом, причинившим истцу моральный вред, и не может быть лицом, на которое может быть возложена обязанность по его компенсации,- прокомментировали в Верховном суде республики.

Судебная коллегия, не согласилась с доводами апелляционной жалобы страховой компании и установила, что вред здоровью истцу был причинен источником повышенной опасности. - Гражданская ответственность ОАО «РЖД» была застрахована по договору страхования, поэтому районный суд правильно взыскал компенсацию морального вреда в пользу истца со страховщика в пределах установленного лимита, - добавили в Верховном суде.

Фото:  Номер один

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