Общество 28.08.2024 в 14:03
В Бурятии считают хвойную волнянку
После этого специалисты дадут рекомендации по борьбе с вредителем
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии лесопатологи Центра защиты леса (филиал ФБУ «Рослесозащита») проводят дополнительный учет численности хвойной волнянки в Бичурском, Кяхтинском и Селенгинском лесничествах. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для установления границ распространения вредителя. Если будет установлена высокая степень объедания деревьев, лесопатологи рекомендуют методы борьбы с насекомым.
«Участки, на которых ведутся работы, определены с помощью данных дистанционного обследования лесничеств и поступивших в Центр защиты леса Бурятии листков сигнализации. При учете численности хвойной волнянки специалисты проводят околоты деревьев, чтобы подсчитать вредителей, а также устанавливают степень объедания насаждений», - сообщили в Центре защиты леса.
В Заиграевском лесничестве дополнительный учет численности вредителя уже завершен. Сейчас лесопатологи обрабатывают данные обследования. Предварительно, площадь леса, охваченного там хвойной волнянкой, составляет более 6 тысяч га.
Вскоре специалисты отправится на дополнительный учет хвойной волнянки в Заудинское и Мухоршибирское лесничества.
«Сотрудники филиала Рослесозащиты предварительно определяют методы борьбы с вредителем, которые будут рекомендованы для проведения в лесничествах Бурятии, где отмечена повышенная численность вредного организма, а также препараты, которыми допустима обработка. При этом учитывается местоположение и характеристика участков, где требуется борьба, приближенность к населенным пунктам и особенности природной территории», - отмечают в ведомстве.
Напомним, на огромное число лесных вредителей жители сельских районов Бурятии жаловались уже не раз. Так, жители Цолги Мухоршибирского района сообщали, что окрестные леса стали гибнуть прямо на глазах. По словам сельчан, на одной ветки дерева можно насчитать сотню гусениц. А жители Тарбагатайского района рассказали, что гусеницы съели лес в абрикосовой роще.
Фото: Центр защиты леса
«Участки, на которых ведутся работы, определены с помощью данных дистанционного обследования лесничеств и поступивших в Центр защиты леса Бурятии листков сигнализации. При учете численности хвойной волнянки специалисты проводят околоты деревьев, чтобы подсчитать вредителей, а также устанавливают степень объедания насаждений», - сообщили в Центре защиты леса.
В Заиграевском лесничестве дополнительный учет численности вредителя уже завершен. Сейчас лесопатологи обрабатывают данные обследования. Предварительно, площадь леса, охваченного там хвойной волнянкой, составляет более 6 тысяч га.
Вскоре специалисты отправится на дополнительный учет хвойной волнянки в Заудинское и Мухоршибирское лесничества.
«Сотрудники филиала Рослесозащиты предварительно определяют методы борьбы с вредителем, которые будут рекомендованы для проведения в лесничествах Бурятии, где отмечена повышенная численность вредного организма, а также препараты, которыми допустима обработка. При этом учитывается местоположение и характеристика участков, где требуется борьба, приближенность к населенным пунктам и особенности природной территории», - отмечают в ведомстве.
Напомним, на огромное число лесных вредителей жители сельских районов Бурятии жаловались уже не раз. Так, жители Цолги Мухоршибирского района сообщали, что окрестные леса стали гибнуть прямо на глазах. По словам сельчан, на одной ветки дерева можно насчитать сотню гусениц. А жители Тарбагатайского района рассказали, что гусеницы съели лес в абрикосовой роще.
Фото: Центр защиты леса