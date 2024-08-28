Общество 28.08.2024 в 14:03

В Бурятии считают хвойную волнянку

После этого специалисты дадут рекомендации по борьбе с вредителем
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии считают хвойную волнянку
В Бурятии лесопатологи Центра защиты леса (филиал ФБУ «Рослесозащита») проводят дополнительный учет численности хвойной волнянки в Бичурском, Кяхтинском и Селенгинском лесничествах. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для установления границ распространения вредителя. Если будет установлена высокая степень объедания деревьев, лесопатологи рекомендуют методы борьбы с насекомым.

«Участки, на которых ведутся работы, определены с помощью данных дистанционного обследования лесничеств и поступивших в Центр защиты леса Бурятии листков сигнализации. При учете численности хвойной волнянки специалисты проводят околоты деревьев, чтобы подсчитать вредителей, а также устанавливают степень объедания насаждений», - сообщили в Центре защиты леса.

В Заиграевском лесничестве дополнительный учет численности вредителя уже завершен. Сейчас лесопатологи обрабатывают данные обследования. Предварительно, площадь леса, охваченного там хвойной волнянкой, составляет более 6 тысяч га.

Вскоре специалисты отправится на дополнительный учет хвойной волнянки в Заудинское и Мухоршибирское лесничества.

«Сотрудники филиала Рослесозащиты предварительно определяют методы борьбы с вредителем, которые будут рекомендованы для проведения в лесничествах Бурятии, где отмечена повышенная численность вредного организма, а также препараты, которыми допустима обработка. При этом учитывается местоположение и характеристика участков, где требуется борьба, приближенность к населенным пунктам и особенности природной территории», - отмечают в ведомстве.

Напомним, на огромное число лесных вредителей жители сельских районов Бурятии жаловались уже не раз. Так, жители Цолги Мухоршибирского района сообщали, что окрестные леса стали гибнуть прямо на глазах. По словам сельчан, на одной ветки дерева можно насчитать сотню гусениц. А жители Тарбагатайского района рассказали, что гусеницы съели лес в абрикосовой роще.

Фото: Центр защиты леса
Теги
лес вредители

Все новости

В Бурятии считают хвойную волнянку
28.08.2024 в 14:03
Попавшая под поезд жительница Бурятии получит 100 тысяч рублей
28.08.2024 в 13:49
В Бурятии набирают группы по реабилитации бойцов СВО
28.08.2024 в 13:14
В Бурятии проходят внеплановые проверки лесничеств
28.08.2024 в 12:53
В Бурятии две недели не могут найти пропавшего пенсионера
28.08.2024 в 12:32
В Бурятии может появиться свой Роналду
28.08.2024 в 12:30
У жительницы Улан-Удэ забрали выпавшего из окна сына
28.08.2024 в 12:17
В Улан-Удэ сбросом самокатов с лестницы заинтересовалась полиция
28.08.2024 в 12:03
В Бурятии мошенники развели двух друзей-сельчан
28.08.2024 в 11:40
В Улан-Удэ козлу сломали рога
28.08.2024 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Попавшая под поезд жительница Бурятии получит 100 тысяч рублей
Моральную компенсацию ей выплатит страховая компания
28.08.2024 в 13:49
В Бурятии набирают группы по реабилитации бойцов СВО
Получившим инвалидность помогут адаптироваться в новых условиях
28.08.2024 в 13:14
В Бурятии проходят внеплановые проверки лесничеств
Проверяющим выступает Департамент лесного хозяйства по ДФО
28.08.2024 в 12:53
В Бурятии мошенники развели двух друзей-сельчан
На пару молодые люди перевели аферистам 3 млн рублей
28.08.2024 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru