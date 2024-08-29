Общество 29.08.2024 в 06:00
В Улан-Удэ уже год не могут разобраться с «мертвыми душами» во ВСГУТУ
В возбужденном уголовном деле большого продвижения пока нет
Текст: Петр Санжиев
Вопрос по громкому скандалу, который возник в 2023 году вокруг Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ), поныне не имеет внятного ответа со стороны бурятского Следкома. Этот вуз был создан во времена хрущевской «оттепели», в 1962 году, на базе некоторых факультетов Бурятского сельскохозяйственного института. Тогда у ВСГУТУ было, разумеется, другое название. Нынешнее он приобрел после ряда переименований.
Но, наверное, никогда со времен Хрущева по поводу вуза не возникали вопросы такого уровня, как сегодня. Так что вполне можно говорить, что сейчас вокруг деятельности ВСГУТУ происходят невиданные в его истории события.
Застывшее следствие
24 августа 2023 года СУ СК России по Республике Бурятия возбудило уголовное дело по фактам выявленных во ВСГУТУ нарушений при зачислении граждан на очную форму обучения.
Силовики заподозрили, что в работе образовательного учреждения присутствуют признаки преступления по статье УК РФ «Служебный подлог», а также злоупотребление должностными полномочиями. С той поры, как пояснили «Номер один» в бурятском Следкоме, уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел. Дело открыто в отношении «неустановленных должностных лиц учебного заведения (без конкретного количества)». Хотя прошел уже год, большого продвижения у следователей пока не ощущается.
Две стороны одного скандала
Скандал, напомним, состоит из двух смежных тем. Главная тема касается российских студентов-заочников. ВСТУТУ подозревают в «проворачивании» различных схем, в рамках которых заочников каким-то образом одновременно зачисляли на бюджетные места очной формы обучения ВСГУТУ, но заочники даже не знали, что они, оказывается, одновременно обучаются и очно.
Другая тема была связана со студентами из Средней Азии. Имелись сомнения насчет того, как эти иностранцы вообще смогли попасть в вуз – об их первоначальном уровне знаний и, соответственно, правомерности зачисления на обучение во ВСГУТУ. Поднимались вопросы и про их учебу после поступления – ведь поговаривали, что они практически не учатся (просто числятся, им «рисуют» зачеты и экзамены, а реально представители Средней Азии заняты активной работой на стройках и в других местах).
Задавался даже вопрос – не организован ли во ВСГУТУ канал незаконной международной трудовой миграции под видом учебы в вузе.
Что важного в том, чтобы бюджетные места были как можно полнее заняты студентами? ВСГУТУ, как и прочие вузы, отчитывается перед Минобрнауки России. В Москве, как известно, утверждают по учебным заведениям страны так называемые КЦП (контрольные цифры приема). Те в ответ отчитываются, сколько мест удалось заполнить по итогам приемной кампании. В итоге финансирование идет только на места, по которым есть документы, что на них зачислены студенты.
Учитывая демографическую ситуацию, конкуренция между вузами за привлечение молодежи на бюджетные места растет. Насколько известно «Номер один», в этом году перед началом приемной кампании федералы вообще заявили ректорам российских вузов, что если в каких-то высших учебных заведениях плохо пройдет набор новых студентов, то в Москве могут рассмотреть вопрос в плане соответствия их ректоров занимаемым должностям.
Да и без этого ясно, что процент заполнения мест - чрезвычайно чувствительный вопрос для вузов. Недостаточно высокий процент способен изрядно подмочить имидж руководства вуза в глазах московского начальства со всеми потенциально возможными негативными последствиями для продолжения карьеры.
Но не руководством единым… Преподаватели вузов тоже, полагаем, заинтересованы в более хорошей укомплектованности. Ведь на их зарплату влияет величина нагрузки, количество прочитанных часов. Да и размер групп студентов, которым читаются лекции, тоже имеет значение. Если один условный преподаватель ведет две группы, где по официальным документам числится по десять студентов, а другой - две группы по двадцать, у последнего зарплата выше.
Может дойти даже до сокращения штатного расписания вуза, если с укомплектованностью дела пойдут не очень хорошо.
Узнала от следователя
Мария (имя изменено) рассказала нашему изданию, что несколько лет назад поступила на заочную форму обучения во ВСГУТУ.
- Никаких документов на очное бюджетное место я не подавала. Специальность, на которую училась заочно, и специальность, на которую якобы училась очно, они совсем разные, как и факультеты. Я об этом узнала после того, как началось расследование, - сказала она.
Мы спросили, сколько лет девушка числилась обучающейся на очном отделении во ВСГУТУ.
- Мне говорили, что Следком Бурятии ведет расследование. Я даже не скажу, честно говоря, это надо спрашивать у следователя, - ответила девушка.
Также мы поинтересовались, чем закончилась история с загадочной якобы бюджетной очной формой обучения.
- Я даже не знаю, чем там все закончилось, не интересовалась этим. Сказала следователю, что если вдруг будет что-то серьезное для меня, чтобы оповестили. Если для меня ничего серьезного нет, меня сильно не касается, то мне без разницы, - сказала она.
В целом тема о так называемых «мертвых душах» на бюджетных местах в вузах – это известная общефедеральная тема. Она появляется не только в Бурятии. Стоит немного углубиться в нее, как на просторах интернета быстро найдется информация на этот счет. Например, скандал вокруг Елецкого госуниверситета им. Бунина. Его руководство публично обвинили в наборе «мертвых душ» для того, чтобы показатель приема на бюджетные места смотрелся солиднее. И в том, что таких «студентов» потом переводят с курса на курс. В ответ на вспыхнувший скандал Следком возбудил уголовные дела о незаконном зачислении двоих студентов.
Похожее уголовное дело возбуждалось по Владивостокскому государственному университету экономики и сервиса. «По версии следствия, в период времени с 1 июня 2020 по 29 марта 2021 должностное лицо из числа сотрудников филиала вуза из личной заинтересованности внесло ложные сведения в документы учреждения о зачислении студентов, фактически не поступающих и не обучающихся в учебном заведении, по специальностям «туризм» и «дизайн» на бюджетной основе очного отделения. В связи с чем из федерального бюджета необоснованно выделены денежные средства в сумме свыше 1,1 млн рублей», - рассказывали приморские следкомовцы. И так далее.
Разговор «по «душам»
Между прочим, есть аудиозапись, на которой обсуждается в том числе вопрос, а были ли во ВСГУТУ «мертвые души». Голос, похожий на голос ректора ВСГУТУ Игоря Сизова, говорит: «Теперь следующий вопрос. Очень важный вопрос, на который комиссия должна была ответить, который, по сути дела, основной – у нас есть «мертвые души» в университете?».
В ответ голос, похожий на голос проректора по научной работе и инновациям Дмитрия Шалбуева, говорит: «Есть».
По информации нашего издания, этот разговор относится к работе комиссии, которой поручили провести служебное расследование. Ее создал в прошлом году ректор Сизов из числа ответственных работников ВСГУТУ в связи с проверками прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ и бурятского Следкома по факту обращения гражданина о нарушении закона в сфере обучения на бюджетной основе в очном формате. Председателем комиссии ректор назначил упомянутого Шалбуева.
Впрочем, официальное заключение комиссии было противоположным тому, что можно услышать на аудиозаписи – нарушений не выявлено. Это несовпадение можно отнести к моментам, которые требуют пристального внимания.
Встревоженные обращения шли в адрес президента страны.
Президентское Управление по работе с обращениями граждан и организаций пересылало их в Минобрнауки России. Министерство запрашивало информацию во ВСГУТУ – дескать, на вас жалуются.
Университет отвечал, что доводы о неправомерном зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований несуществующих лиц, необоснованном переводе с курса на курс большого количества студентов, обучающихся на бюджетной основе, проверялись. И все нормально. Минобрнауки России тоже отвечало встревоженным гражданам, что все нормально.
Видимо, это и есть проверка федералами жалоб людей с мест. Запросить информацию у того, на кого жалуются, получить ответ «нет, мы так не делаем», переслать его людям, сдать жалобу в архив.
Люди писали жалобы также председателю Следкома России Александру Бастрыкину.
«Перемещения» студентов
Скандал вокруг ВСГУТУ известен в обществе. О нем писал и «Номер один», и наши коллеги из других СМИ Бурятии. Ситуации самые разные.
Например, девушка со своими знакомыми поступила очно на один факультет ВСГУТУ, но потом решила там не учиться и перешла на другой факультет на заочное обучение. «С бюджетных мест нас должны были автоматически отчислить через полгода. До первой сессии всем очникам-бюджетникам падали стипендии, потом перестали. В Следственном комитете нам объяснили, что нас не отчисляли еще полтора-два года. Получается, нас даже переводили с курса на курс. Как и зачем, не знаю», - рассказывала она «Информ полису».
Улан-удэнец Евгений (имя изменено) поделился с «Номер один» своими воспоминаниями.
- Я документы подавал на заочное. Когда началась учеба, пришел на занятия согласно расписанию заочного обучения. И когда пришел на учебу, мне сказали, что по специальности, на которую я поступал, на заочном мест нет. Меня взяли каким-то образом, а потом, когда учеба началась, сказали, что мест нет, - рассказал Евгений.
Ему сказали что-то вроде, что будешь пока учтен как очник. Заочный ритм обучения сильно отличается от очного, но парня заверили, что он будет учиться в заочном ритме. Он не понял, как такое будет оформлено в документах ВСГУТУ, но стал учиться в таких условиях.
Мы спросили, получал ли Евгений стипендию как студент-очник.
- Три месяца я отучился, когда меня перевели. Даже не знал, что у меня стипендия, оказывается, какая-то присутствует. Когда меня в Следком вызвали, там в списке много человек было, каждого, видимо, вызывали индивидуально, я все объяснил. Мне в Следкоме сказали, что у меня должна быть стипендия, я от них об этом узнал. Поехал в деканат. Объясняю, что был в Следкоме, там мне говорят, да, есть стипендия. Я ни карту, ни счет не давал, они, как я понимаю, счет, видимо, сами открыли на мое имя в банке. Приехал в банк, мне выдали чек, получил несколько тысяч рублей. Даже не знаю, сколько составляет стипендия. Видимо, накопилась, - рассказал наш собеседник.
Евгений признался, что до сих пор не понимает, разве возможно такое, что на заочное обучение набрали столько студентов, что кому-то не хватило места.
- Все документы подписывал, когда поступал на заочную форму обучения, - говорит он.
Шло время.
- Потом сказали, что на заочном освободилось место, и меня зачислили на это место. Сказали, что меня перевели и нужно подписать документы, что я переведен с очного на заочное, - поделился Евгений.
Мы спросили, о каких документах идет речь, ведь официально Евгений не поступал на очное отделение.
Евгений пришел к выводу, что работникам ВСГУТУ пришлось переделывать документы.
- Я все прочел, заявление написал, что перевожусь с очного на заочное. А документы, подписанные при поступлении, я больше не видел, - отметил наш собеседник.
То, что произошло, он называет очень странным. По его словам, некоторые знакомые, которые также поступали во ВСГУТУ, попали в похожие ситуации.
Увы, ситуация привела к сложностям в учебе.
- Тогда был коронавирус, учеба дистанционная. А я числился в одной группе, но учился в другой. Я не мог в интернет-конференции выходить со своей группой, с которой учился заочно. Просился, сам проявлял инициативу, чтобы меня добавляли везде, так как изначально в списке группы не было. Каждому преподавателю объяснял ситуацию, и меня включали.
Экзамены Евгений сдавал в обычном ритме заочника. А что насчет экзаменов на очном обучении, куда его, как мы понимаем, вроде бы прикрепили? Он не знает, как в вузе решали этот момент в ведомостях.
Вышеприведенные истории говорят, что ситуация непростая. Одни говорят одно, другие - другое. Сейчас с чисто юридической стороны невозможно утверждать, что во ВСГУТУ совершались преступления. Преступником кого-то можно назвать, если в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда. Но и слова обучавшихся в вузе не стоит отметать с порога. Сколько времени бурятский Следком будет продолжать предварительное следствие?
В настоящее время никто из участников уголовного процесса в качестве подозреваемого не допрашивался, обвинение кому-либо не предъявлялось, в ходе предварительного расследования выставления оценок и зачетов лицам, фактически не проходившим обучение, не установлено.
- Точные сроки окончания предварительного расследования в настоящее время не определены, по уголовному делу продолжается производство следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сказал «Номер один» руководитель упомянутого второго отдела Следкома.
Разумеется, можно ждать хоть год, хоть два, ведь скандал мощный. Вот только что насчет срока давности? Если Следком вдруг обнаружит, что преступление во ВСГУТУ все-таки было, то не истечет ли к тому моменту этот срок?
Фото: «Номер один»
Но, наверное, никогда со времен Хрущева по поводу вуза не возникали вопросы такого уровня, как сегодня. Так что вполне можно говорить, что сейчас вокруг деятельности ВСГУТУ происходят невиданные в его истории события.
Застывшее следствие
24 августа 2023 года СУ СК России по Республике Бурятия возбудило уголовное дело по фактам выявленных во ВСГУТУ нарушений при зачислении граждан на очную форму обучения.
Силовики заподозрили, что в работе образовательного учреждения присутствуют признаки преступления по статье УК РФ «Служебный подлог», а также злоупотребление должностными полномочиями. С той поры, как пояснили «Номер один» в бурятском Следкоме, уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел. Дело открыто в отношении «неустановленных должностных лиц учебного заведения (без конкретного количества)». Хотя прошел уже год, большого продвижения у следователей пока не ощущается.
Две стороны одного скандала
Скандал, напомним, состоит из двух смежных тем. Главная тема касается российских студентов-заочников. ВСТУТУ подозревают в «проворачивании» различных схем, в рамках которых заочников каким-то образом одновременно зачисляли на бюджетные места очной формы обучения ВСГУТУ, но заочники даже не знали, что они, оказывается, одновременно обучаются и очно.
Другая тема была связана со студентами из Средней Азии. Имелись сомнения насчет того, как эти иностранцы вообще смогли попасть в вуз – об их первоначальном уровне знаний и, соответственно, правомерности зачисления на обучение во ВСГУТУ. Поднимались вопросы и про их учебу после поступления – ведь поговаривали, что они практически не учатся (просто числятся, им «рисуют» зачеты и экзамены, а реально представители Средней Азии заняты активной работой на стройках и в других местах).
Задавался даже вопрос – не организован ли во ВСГУТУ канал незаконной международной трудовой миграции под видом учебы в вузе.
Что важного в том, чтобы бюджетные места были как можно полнее заняты студентами? ВСГУТУ, как и прочие вузы, отчитывается перед Минобрнауки России. В Москве, как известно, утверждают по учебным заведениям страны так называемые КЦП (контрольные цифры приема). Те в ответ отчитываются, сколько мест удалось заполнить по итогам приемной кампании. В итоге финансирование идет только на места, по которым есть документы, что на них зачислены студенты.
Учитывая демографическую ситуацию, конкуренция между вузами за привлечение молодежи на бюджетные места растет. Насколько известно «Номер один», в этом году перед началом приемной кампании федералы вообще заявили ректорам российских вузов, что если в каких-то высших учебных заведениях плохо пройдет набор новых студентов, то в Москве могут рассмотреть вопрос в плане соответствия их ректоров занимаемым должностям.
Да и без этого ясно, что процент заполнения мест - чрезвычайно чувствительный вопрос для вузов. Недостаточно высокий процент способен изрядно подмочить имидж руководства вуза в глазах московского начальства со всеми потенциально возможными негативными последствиями для продолжения карьеры.
Но не руководством единым… Преподаватели вузов тоже, полагаем, заинтересованы в более хорошей укомплектованности. Ведь на их зарплату влияет величина нагрузки, количество прочитанных часов. Да и размер групп студентов, которым читаются лекции, тоже имеет значение. Если один условный преподаватель ведет две группы, где по официальным документам числится по десять студентов, а другой - две группы по двадцать, у последнего зарплата выше.
Может дойти даже до сокращения штатного расписания вуза, если с укомплектованностью дела пойдут не очень хорошо.
Узнала от следователя
Мария (имя изменено) рассказала нашему изданию, что несколько лет назад поступила на заочную форму обучения во ВСГУТУ.
- Никаких документов на очное бюджетное место я не подавала. Специальность, на которую училась заочно, и специальность, на которую якобы училась очно, они совсем разные, как и факультеты. Я об этом узнала после того, как началось расследование, - сказала она.
Мы спросили, сколько лет девушка числилась обучающейся на очном отделении во ВСГУТУ.
- Мне говорили, что Следком Бурятии ведет расследование. Я даже не скажу, честно говоря, это надо спрашивать у следователя, - ответила девушка.
Также мы поинтересовались, чем закончилась история с загадочной якобы бюджетной очной формой обучения.
- Я даже не знаю, чем там все закончилось, не интересовалась этим. Сказала следователю, что если вдруг будет что-то серьезное для меня, чтобы оповестили. Если для меня ничего серьезного нет, меня сильно не касается, то мне без разницы, - сказала она.
В целом тема о так называемых «мертвых душах» на бюджетных местах в вузах – это известная общефедеральная тема. Она появляется не только в Бурятии. Стоит немного углубиться в нее, как на просторах интернета быстро найдется информация на этот счет. Например, скандал вокруг Елецкого госуниверситета им. Бунина. Его руководство публично обвинили в наборе «мертвых душ» для того, чтобы показатель приема на бюджетные места смотрелся солиднее. И в том, что таких «студентов» потом переводят с курса на курс. В ответ на вспыхнувший скандал Следком возбудил уголовные дела о незаконном зачислении двоих студентов.
Похожее уголовное дело возбуждалось по Владивостокскому государственному университету экономики и сервиса. «По версии следствия, в период времени с 1 июня 2020 по 29 марта 2021 должностное лицо из числа сотрудников филиала вуза из личной заинтересованности внесло ложные сведения в документы учреждения о зачислении студентов, фактически не поступающих и не обучающихся в учебном заведении, по специальностям «туризм» и «дизайн» на бюджетной основе очного отделения. В связи с чем из федерального бюджета необоснованно выделены денежные средства в сумме свыше 1,1 млн рублей», - рассказывали приморские следкомовцы. И так далее.
Разговор «по «душам»
Между прочим, есть аудиозапись, на которой обсуждается в том числе вопрос, а были ли во ВСГУТУ «мертвые души». Голос, похожий на голос ректора ВСГУТУ Игоря Сизова, говорит: «Теперь следующий вопрос. Очень важный вопрос, на который комиссия должна была ответить, который, по сути дела, основной – у нас есть «мертвые души» в университете?».
В ответ голос, похожий на голос проректора по научной работе и инновациям Дмитрия Шалбуева, говорит: «Есть».
По информации нашего издания, этот разговор относится к работе комиссии, которой поручили провести служебное расследование. Ее создал в прошлом году ректор Сизов из числа ответственных работников ВСГУТУ в связи с проверками прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ и бурятского Следкома по факту обращения гражданина о нарушении закона в сфере обучения на бюджетной основе в очном формате. Председателем комиссии ректор назначил упомянутого Шалбуева.
Впрочем, официальное заключение комиссии было противоположным тому, что можно услышать на аудиозаписи – нарушений не выявлено. Это несовпадение можно отнести к моментам, которые требуют пристального внимания.
Встревоженные обращения шли в адрес президента страны.
Президентское Управление по работе с обращениями граждан и организаций пересылало их в Минобрнауки России. Министерство запрашивало информацию во ВСГУТУ – дескать, на вас жалуются.
Университет отвечал, что доводы о неправомерном зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований несуществующих лиц, необоснованном переводе с курса на курс большого количества студентов, обучающихся на бюджетной основе, проверялись. И все нормально. Минобрнауки России тоже отвечало встревоженным гражданам, что все нормально.
Видимо, это и есть проверка федералами жалоб людей с мест. Запросить информацию у того, на кого жалуются, получить ответ «нет, мы так не делаем», переслать его людям, сдать жалобу в архив.
Люди писали жалобы также председателю Следкома России Александру Бастрыкину.
«Перемещения» студентов
Скандал вокруг ВСГУТУ известен в обществе. О нем писал и «Номер один», и наши коллеги из других СМИ Бурятии. Ситуации самые разные.
Например, девушка со своими знакомыми поступила очно на один факультет ВСГУТУ, но потом решила там не учиться и перешла на другой факультет на заочное обучение. «С бюджетных мест нас должны были автоматически отчислить через полгода. До первой сессии всем очникам-бюджетникам падали стипендии, потом перестали. В Следственном комитете нам объяснили, что нас не отчисляли еще полтора-два года. Получается, нас даже переводили с курса на курс. Как и зачем, не знаю», - рассказывала она «Информ полису».
Улан-удэнец Евгений (имя изменено) поделился с «Номер один» своими воспоминаниями.
- Я документы подавал на заочное. Когда началась учеба, пришел на занятия согласно расписанию заочного обучения. И когда пришел на учебу, мне сказали, что по специальности, на которую я поступал, на заочном мест нет. Меня взяли каким-то образом, а потом, когда учеба началась, сказали, что мест нет, - рассказал Евгений.
Ему сказали что-то вроде, что будешь пока учтен как очник. Заочный ритм обучения сильно отличается от очного, но парня заверили, что он будет учиться в заочном ритме. Он не понял, как такое будет оформлено в документах ВСГУТУ, но стал учиться в таких условиях.
Мы спросили, получал ли Евгений стипендию как студент-очник.
- Три месяца я отучился, когда меня перевели. Даже не знал, что у меня стипендия, оказывается, какая-то присутствует. Когда меня в Следком вызвали, там в списке много человек было, каждого, видимо, вызывали индивидуально, я все объяснил. Мне в Следкоме сказали, что у меня должна быть стипендия, я от них об этом узнал. Поехал в деканат. Объясняю, что был в Следкоме, там мне говорят, да, есть стипендия. Я ни карту, ни счет не давал, они, как я понимаю, счет, видимо, сами открыли на мое имя в банке. Приехал в банк, мне выдали чек, получил несколько тысяч рублей. Даже не знаю, сколько составляет стипендия. Видимо, накопилась, - рассказал наш собеседник.
Евгений признался, что до сих пор не понимает, разве возможно такое, что на заочное обучение набрали столько студентов, что кому-то не хватило места.
- Все документы подписывал, когда поступал на заочную форму обучения, - говорит он.
Шло время.
- Потом сказали, что на заочном освободилось место, и меня зачислили на это место. Сказали, что меня перевели и нужно подписать документы, что я переведен с очного на заочное, - поделился Евгений.
Мы спросили, о каких документах идет речь, ведь официально Евгений не поступал на очное отделение.
Евгений пришел к выводу, что работникам ВСГУТУ пришлось переделывать документы.
- Я все прочел, заявление написал, что перевожусь с очного на заочное. А документы, подписанные при поступлении, я больше не видел, - отметил наш собеседник.
То, что произошло, он называет очень странным. По его словам, некоторые знакомые, которые также поступали во ВСГУТУ, попали в похожие ситуации.
Увы, ситуация привела к сложностям в учебе.
- Тогда был коронавирус, учеба дистанционная. А я числился в одной группе, но учился в другой. Я не мог в интернет-конференции выходить со своей группой, с которой учился заочно. Просился, сам проявлял инициативу, чтобы меня добавляли везде, так как изначально в списке группы не было. Каждому преподавателю объяснял ситуацию, и меня включали.
Экзамены Евгений сдавал в обычном ритме заочника. А что насчет экзаменов на очном обучении, куда его, как мы понимаем, вроде бы прикрепили? Он не знает, как в вузе решали этот момент в ведомостях.
Вышеприведенные истории говорят, что ситуация непростая. Одни говорят одно, другие - другое. Сейчас с чисто юридической стороны невозможно утверждать, что во ВСГУТУ совершались преступления. Преступником кого-то можно назвать, если в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда. Но и слова обучавшихся в вузе не стоит отметать с порога. Сколько времени бурятский Следком будет продолжать предварительное следствие?
В настоящее время никто из участников уголовного процесса в качестве подозреваемого не допрашивался, обвинение кому-либо не предъявлялось, в ходе предварительного расследования выставления оценок и зачетов лицам, фактически не проходившим обучение, не установлено.
- Точные сроки окончания предварительного расследования в настоящее время не определены, по уголовному делу продолжается производство следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сказал «Номер один» руководитель упомянутого второго отдела Следкома.
Разумеется, можно ждать хоть год, хоть два, ведь скандал мощный. Вот только что насчет срока давности? Если Следком вдруг обнаружит, что преступление во ВСГУТУ все-таки было, то не истечет ли к тому моменту этот срок?
Фото: «Номер один»
ТегиВСГУТУ уголовное дело