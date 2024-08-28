Банда распространяющая кокаин в Бурятии предстанет перед судом

Банда, распространявшая кокаин и мефедрон в Бурятии и близлежащих регионах, предстанет перед судом. Всех ее участников будут судить в Забайкалье.

Деятельность злоумышленников была пресечена весной 2023 года. В результате длительной оперативной разработки сотрудники наркоконтроля Забайкальского края задержали шестерых молодых людей и двух девушек. Они организовали сбыт наркотических средств синтетического происхождения в Бурятии, Иркутске и Чите путем оставления, так называемых, «тайников».

- В ходе предварительного расследования было установлено, что неизвестный куратор, организовав интернет-магазин по дистанционной продаже наркотиков в Забайкалье и соседних регионах, вовлек в незаконную деятельность восьмерых забайкальцев. По версии следствия они совершили 98 преступлений, связанных с покушением на сбыт наркотических средств. При обысках по местам жительства задержанных и в местах оставления ими «тайников» в Чите, Улан-Удэ и Иркутске, полицейские изъяли около пяти килограммов запрещенных веществ, которыми по результатам экспертизы оказались мефедрон и кокаин. Общая стоимость изъятых наркотиков составила около 25 миллионов рублей, - рассказывают в полиции Забайкалья.

В рамках расследования уголовного дела следователем допрошено более 70 человек и проведено около 200 различных экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с обвинительным заключением оно направлено в суд.

- Санкцией статьи за совершение данных преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Фото: скриншот видео полиции Забайкальского края