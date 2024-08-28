Общество 28.08.2024 в 15:53

Школьникам Улан-Удэ выдадут памятки о собаках

В них расскажут, как вести себя при нападении животного
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Текст: Андрей Константинов
Школьникам Улан-Удэ выдадут памятки о собаках
В Улан-Удэ в новом учебном году пройдут три межмуниципальных рейда по отлову собак. Помимо города, в них примут участие Заиграевский, Тарбагатайский и Иволгинский районы.

Как сообщили в мэрии, мобильные группы в составе ветеринаров, сотрудников администраций и полицейских проверят порядок содержания домашних собак, а подрядные организации отловят бездомных животных. Рейды пройдут как на городских, так и на и районных территориях.

Вопрос по профилактике нападений животных также обсудили на совещании в администрации Улан-Удэ под председательством первого заместителя мэра Сергея Гашева.

– К началу учебного года необходимо обеспечить безопасность детей на улицах города, особенно в частном секторе. Все школы и детские сады должны быть ограждены по периметру. 2 сентября на общих линейках мы обязали провести инструктажи, выдать памятки, что должен делать ребёнок в случае приближения собаки, кому сообщить о появлении собак на территории школы, – сказал Сергей Гашев.

Сейчас образовательные учреждения активно готовятся к учебному году: проверяют ограждения территорий, площадки для отходов, системы оповещения и т.д.

– По графику проводятся профилактические беседы, лекции, направляются памятки по безопасному поведению. Налажена работа с родительскими комитетами, советами отцов. Особенно по первоклассникам. Первое время – это сопровождение детей по маршруту «школа-дом» и обратно. Здесь особую роль уделяли сигналам от районов по скоплениям собак. К примеру, как это было в Зверосовхозе. Все сигналы мы совместно отрабатываем, – сообщила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Власти отмечают, что в Улан-Удэ количество нападений бродячих собак снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Но при этом вдвое увеличилось нападение хозяйских собак на людей.

– Просим всех горожан не отпускать своих собак на самовыгул. Наша головная боль, когда ребёнок идёт в школу в сопровождении своей собаки. Затем эти хозяйские собаки объединяются в стаю, начинают нападать на горожан, – сказал Сергей Гашев.

Фото: pixabay.com
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