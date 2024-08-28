Хозяев турбаз на Гусинке обяжут освободить берег от застроек

Байкальская природоохранная прокуратура провела проверку о «захвате» людьми и турбазами берега Гусиного озера. Местные жители ранее жаловались, что к берегу невозможно подойти, так как весь он огорожен и застроен.

- Прокурорская проверка показала, что более 20 участков со строениями на них незаконны. Некоторые «землевладельцы» возвели на участках турбазы, хотя по виду деятельности могли только заниматься огородничеством. На одном из участков в 1,5 метрах от воды стоит дом на бетонном фундаменте. Кроме этого, строениями и заборами заняты проезды и проходы к озеру, - рассказывают в группе «Народный фронт Бурятии».

Природоохранная прокуратура по материалам проверок направит исковые заявления в суд о понуждении самовольщиков освободить берег.

Фото: скриншот видео ОНФ