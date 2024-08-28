Общество 28.08.2024 в 16:12

В Бурятии вводят новый порядок бесплатного проезда детей из многодетных семей

Прием заявлений на бесплатный проезд начнется со 2 сентября
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вводят новый порядок бесплатного проезда детей из многодетных семей
В Бурятии вводится новый порядок предоставления бесплатного проезда детей из многодетных семей. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, теперь дети смогут бесплатно пользоваться муниципальным транспортом, пока старший из трех детей не достигнет 18 лет, а в случае очного обучения в ВУЗе — до 23 лет. Эта мера социальной поддержки распространяется на автобусы и трамваи с электронной системой оплаты, и предполагает 60 бесплатных поездок в месяц на одну платежную карту.

Прием заявлений на бесплатный проезд начнется со 2 сентября. Подать заявление можно в отделах соцзащиты населения по месту жительства, в МФЦ, через школы или в ближайшее время на портале Госуслуг. В заявлении должны быть указаны паспортные данные, сведения о детях и номера платежных карт «Мир» на каждого ребенка.

«Поданные заявления будут рассматриваться оперативно в срок до 10 дней. Сведения об обучении детей из многодетных семей будут собираться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия», - заверил Алексей Цыденов.

Фото: «Номер один»
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многодетные льготы

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