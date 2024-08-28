Общество 28.08.2024 в 16:24

В Бурятии рассказали, где и как можно собирать орехи

Заготавливать орехи можно только в отведенных местах
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали, где и как можно собирать орехи
В Бурятии с 4 сентября разрешено добывать кедровый орех. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, заготавливать его можно не везде, а только в отведенных местах.

Также в агентстве отметили, что основным разрешённым способом является сбор опавших шишек. Также допускается съём созревших шишек с ветвей молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их палками. Однако колотить по деревьям ради сбора шишек строго запрещено.

«При добыче шишки колотом дерево серьёзно повреждается. Кедр, возраст которого иногда достигает 600 лет, может погибнуть в течение 4-5 лет», - предупреждают в РАЛХе.

Фото: «Номер один»
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кедровые орехи

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