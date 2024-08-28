В Улан-Удэ пустят автобусы в Заречный

В мэрии также напомнили, что маршрут №9 работает только в будние дни.





В Улан-Удэ с 30 августа в микрорайон Заречный пойдет маршрут №9. Как сообщили в мэрии, сначала туда будет ходить один автобус «ПАЗ», а со 2 сентября к нему присоединится один «Волгабас».«Основное назначение маршрута №9 – перевозка учащихся и работников, проживающих на ул. Кабанская, СНТ «Профсоюзник», «Урожай» до школы №8 по ул. Автотранспортная», - сообщили в городской администрации.Фото: «Номер один»