Общество 28.08.2024 в 16:42

В Улан-Удэ пустят автобусы в Заречный

Их главной задачей станет перевозка учеников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пустят автобусы в Заречный
В Улан-Удэ с 30 августа в микрорайон Заречный пойдет маршрут №9. Как сообщили в мэрии, сначала туда будет ходить один автобус «ПАЗ», а со 2 сентября к нему присоединится один «Волгабас».

«Основное назначение маршрута №9 – перевозка учащихся и работников, проживающих на ул. Кабанская, СНТ «Профсоюзник», «Урожай» до школы №8 по ул. Автотранспортная», - сообщили в городской администрации.

В мэрии также напомнили, что маршрут №9 работает только в будние дни.


Фото: «Номер один»
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