Общество 28.08.2024 в 16:52

Сельскому дому культуры в Бурятии устроят просушку

Подтопленное и покосившееся здание закрыли во избежание несчастий
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сельскому дому культуры в Бурятии устроят просушку

Дом культуры в селе Шабур Заиграевского района Бурятии, который местные власти решили прикрыть во избежание несчастий людей, снова откроется. Его двери распахнутся 9 сентября после просушки.

Ранее «Номер один» сообщал, что ДК сильно покосило от проливных дождей. Подвал в нем затопило еще в прошлом году, но поскольку мер по отводу воды вовремя не приняли, стены здания деформировались и образовалась сквозная трещина. Этим летом ситуация усугубилась еще больше – крыша протекла и вода залила проводку. В результате окисления проводки произошло замыкание. В целях недопущения несчастных случаев, 3 августа здание было обесточено и закрыто.

Сегодня, 28 августа, в Заиграевской газете «Вперед» сообщили, что в ДК провели просушку помещений и с 9 сентября оно будет функционировать в прежнем режиме. Уже сейчас в здании работает избирательная комиссия в преддверии дня голосования.

Глава МО СП «Шабурское» Жанна Климова сообщила, что в ДК запланирован ремонт.

- Необходима подсыпка возле здания, замена дверей и другие работы. Пока ищем средства, - рассказала Климова.

 Фото: Номер один

 

Теги
дом культуры село потоп проводка

Все новости

17-летний подросток исчез после посещения ТЦ в Улан-Удэ
28.08.2024 в 18:20
Находящийся в тюрьме зэк продолжал обворовывать граждан Бурятии
28.08.2024 в 18:02
Минимущество Бурятии избавляется от «Гвоздя»
28.08.2024 в 17:56
Сельскому дому культуры в Бурятии устроят просушку
28.08.2024 в 16:52
В Улан-Удэ пустят автобусы в Заречный
28.08.2024 в 16:42
В Бурятии рассказали, где и как можно собирать орехи
28.08.2024 в 16:24
В Бурятии вводят новый порядок бесплатного проезда детей из многодетных семей
28.08.2024 в 16:12
Хозяев турбаз на Гусинке обяжут освободить берег от застроек
28.08.2024 в 16:09
Школьникам Улан-Удэ выдадут памятки о собаках
28.08.2024 в 15:53
Банда распространяющая кокаин в Бурятии предстанет перед судом
28.08.2024 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Находящийся в тюрьме зэк продолжал обворовывать граждан Бурятии
Вместе с подельником он «отбивал» карточные долги
28.08.2024 в 18:02
Минимущество Бурятии избавляется от «Гвоздя»
Помещения в сгоревшем торговом центре выставлены на продажу
28.08.2024 в 17:56
В Улан-Удэ пустят автобусы в Заречный
Их главной задачей станет перевозка учеников
28.08.2024 в 16:42
В Бурятии рассказали, где и как можно собирать орехи
Заготавливать орехи можно только в отведенных местах
28.08.2024 в 16:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru