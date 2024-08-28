Сельскому дому культуры в Бурятии устроят просушку

Дом культуры в селе Шабур Заиграевского района Бурятии, который местные власти решили прикрыть во избежание несчастий людей, снова откроется. Его двери распахнутся 9 сентября после просушки.

Ранее «Номер один» сообщал, что ДК сильно покосило от проливных дождей. Подвал в нем затопило еще в прошлом году, но поскольку мер по отводу воды вовремя не приняли, стены здания деформировались и образовалась сквозная трещина. Этим летом ситуация усугубилась еще больше – крыша протекла и вода залила проводку. В результате окисления проводки произошло замыкание. В целях недопущения несчастных случаев, 3 августа здание было обесточено и закрыто.

Сегодня, 28 августа, в Заиграевской газете «Вперед» сообщили, что в ДК провели просушку помещений и с 9 сентября оно будет функционировать в прежнем режиме. Уже сейчас в здании работает избирательная комиссия в преддверии дня голосования.

Глава МО СП «Шабурское» Жанна Климова сообщила, что в ДК запланирован ремонт.

- Необходима подсыпка возле здания, замена дверей и другие работы. Пока ищем средства, - рассказала Климова.

Фото: Номер один