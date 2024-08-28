Общество 28.08.2024 в 17:56

Минимущество Бурятии избавляется от «Гвоздя»

Помещения в сгоревшем торговом центре выставлены на продажу
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Текст: Андрей Константинов
Минимущество Бурятии избавляется от «Гвоздя»
Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии объявило о продаже ряда объектов недвижимости в Улан-Удэ, Заиграевском, Кабанском и Прибайкальском районах республики.

На торги, в частности, выставлены 4 объекта незавершенного строительства в селе Красный Яр Кабанского района, бывшее пожарное депо с земельным участком в селе Унэгэтэй Заиграевского района, склад в Турунтаево и здание столовой с земельным участком площадью 8,9 га в Заиграево.

Что касается Улан-Удэ, то здесь объектом продажи стали два помещения в сгоревшем торговом центре «Гвоздь» на ул. Сахьяновой. Площадь одного из них 50 кв. метров, другого - 647 кв. метров.

Напомним, пожар в «Гвозде» - один из самых крупных в истории города – случился 7 ноября 2023 года. В то раннее утро огонь уничтожил 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, более сотни предпринимателей понесли огромные убытки.

Фото: «Номер один»

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