Общество 28.08.2024 в 17:56
Минимущество Бурятии избавляется от «Гвоздя»
Помещения в сгоревшем торговом центре выставлены на продажу
Текст: Андрей Константинов
Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии объявило о продаже ряда объектов недвижимости в Улан-Удэ, Заиграевском, Кабанском и Прибайкальском районах республики.
На торги, в частности, выставлены 4 объекта незавершенного строительства в селе Красный Яр Кабанского района, бывшее пожарное депо с земельным участком в селе Унэгэтэй Заиграевского района, склад в Турунтаево и здание столовой с земельным участком площадью 8,9 га в Заиграево.
Что касается Улан-Удэ, то здесь объектом продажи стали два помещения в сгоревшем торговом центре «Гвоздь» на ул. Сахьяновой. Площадь одного из них 50 кв. метров, другого - 647 кв. метров.
Напомним, пожар в «Гвозде» - один из самых крупных в истории города – случился 7 ноября 2023 года. В то раннее утро огонь уничтожил 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, более сотни предпринимателей понесли огромные убытки.
Фото: «Номер один»
На торги, в частности, выставлены 4 объекта незавершенного строительства в селе Красный Яр Кабанского района, бывшее пожарное депо с земельным участком в селе Унэгэтэй Заиграевского района, склад в Турунтаево и здание столовой с земельным участком площадью 8,9 га в Заиграево.
Что касается Улан-Удэ, то здесь объектом продажи стали два помещения в сгоревшем торговом центре «Гвоздь» на ул. Сахьяновой. Площадь одного из них 50 кв. метров, другого - 647 кв. метров.
Напомним, пожар в «Гвозде» - один из самых крупных в истории города – случился 7 ноября 2023 года. В то раннее утро огонь уничтожил 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, более сотни предпринимателей понесли огромные убытки.
Фото: «Номер один»
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