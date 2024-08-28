Находящийся в тюрьме зэк продолжал обворовывать граждан Бурятии

Отбывание срока за решеткой не помешало жителю Бурятии продолжать нарушать закон. Вместе со своим сокамерником он мошенничал и «разводил» на деньги граждан, звоня им по телефону.

Ангарский городской суд признал виновными в мошенничестве двух ранее судимых мужчин и вынес им приговор. С января по март 2022 г. подсудимые, находясь в местах лишения свободы, методом случайного подбора номеров дозванивались на мобильные телефоны граждан. Представляясь родственниками или знакомыми потерпевших, под различными предлогами, чаще в долг, просили перевести им от 4 до 50 тыс. рублей на указанные счета.

На их уловки попались шесть граждан из Бурятии, Иркутской, Кемеровской областей и Москвы, которые в итоге перевели им более 138 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались отбывавшие уголовное наказание житель Республики Бурятия и г. Нижнеудинск, нажившие себе карточные долги.

Суд приговорил виновных к 4 и 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима.

Фото: loon.site