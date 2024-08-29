Алиментщика в Бурятии суд лишил свободы

За неуплату алиментов жителя Еравнинского района Бурятии лишили свободы. В колонии ему придется провести 8 месяцев.

- Мужчина, лишенный родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына и обязанный уплачивать алименты на его содержание, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение решения суда. Не сделав должных выводов, он так и не начал платить алименты, хотя имел доход и реальную возможность производить ежемесячные выплаты, - рассказали в прокуратуре республики.

Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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