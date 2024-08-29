Общество 29.08.2024 в 09:07
Алиментщика в Бурятии суд лишил свободы
На волю он выйдет лишь следующей весной
Текст: Елена Кокорина
За неуплату алиментов жителя Еравнинского района Бурятии лишили свободы. В колонии ему придется провести 8 месяцев.
- Мужчина, лишенный родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына и обязанный уплачивать алименты на его содержание, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение решения суда. Не сделав должных выводов, он так и не начал платить алименты, хотя имел доход и реальную возможность производить ежемесячные выплаты, - рассказали в прокуратуре республики.
Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.
Фото: Номер один