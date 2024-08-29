В аэропорту Улан-Удэ перекрыли въезд и выезд машин

В связи с завершением работ по асфальтированию привокзальной площади в аэропорту Улан-Удэ, въезд и выезд автомобилей на территорию вокзала будет временно закрыт.

- Уважаемые пассажиры, в рамках строительства нового вокзала проводим асфальтирование привокзальной площади и расширяем парковку. Мы завершаем асфальтирование и несколько дней будут идти работы по асфальтированию участка примыкающего к федеральной трассе. Въезд и выезд машин на привокзальную площадь перекрыт. Проход по привокзальной площади будет только пешком, - рассказала директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

В связи с неудобствами руководитель аэропорта приносит всем свои извинения, как обычно, завершая из уже своей коронной фразой, что «стройка временно, вокзал - навсегда!».

Фото: Номер один