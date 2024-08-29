В Улан-Удэ оштрафовали водителя большегруза

В Улан-Удэ Сотрудники ГИБДД и Администрации Октябрьского района проверили большегрузы в ходе очередного рейда «Полог». Одного водителя пришлось оштрафовать.

В ходе рейда было проверено три большегрузные машины. Один водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов в соответствии Кодексом об административных правонарушениях РФ.

- Уважаемые водители, напоминаем вам, что на территории города Улан-Удэ запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия кузова брезентом или пологом, исключающим загрязнение дорог. Штраф за нарушение правил перевозки грузов составляет 500 рублей,- комментируют в Администрации Октябрьского района.

Фото: Номер один