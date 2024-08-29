Общество 29.08.2024 в 10:24

Из Бурятии с начала года выдворили 166 нелегалов

В основном это граждане Таджикистана и Узбекистана
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Текст: Андрей Константинов
Из Бурятии с начала года выдворили 166 нелегалов
С начала 2024 года в Бурятии судебные приставы поместили в центр временного содержания 212 иностранцев, находящихся на территории России незаконно. Из них 166 нелегалов депортированы к себе на родину.
 
Как сообщили в УФССП Бурятии, в основном это граждане Таджикистана и Узбекистана, которые, приехав на заработки, по истечении установленного срока не уехали из России. Также в числе выдворенных - граждане Монголии, Азербайджана, Казахстана, Китая и Республики Беларусь.

Фото: УФССП Бурятии
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