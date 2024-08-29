Из Бурятии с начала года выдворили 166 нелегалов

С начала 2024 года в Бурятии судебные приставы поместили в центр временного содержания 212 иностранцев, находящихся на территории России незаконно. Из них 166 нелегалов депортированы к себе на родину.Как сообщили в УФССП Бурятии, в основном это граждане Таджикистана и Узбекистана, которые, приехав на заработки, по истечении установленного срока не уехали из России. Также в числе выдворенных - граждане Монголии, Азербайджана, Казахстана, Китая и Республики Беларусь.Фото: УФССП Бурятии