Замена электросчетчиков приводит к потере личных данных жителей Бурятии

С каждым днём интернет-преступники придумывают всё новые предлоги для обмана граждан. Накануне в полиции Бурятии зафиксировали набирающий оборот метод, когда аферисты предлагают гражданам произвести замену электросчетчика.

27 августа в отдел полиции по г. Улан-Удэ с заявлением о взломе портала госуслуг обратилась 47-летняя местная жительница.

- Она рассказала, что ей позвонил представитель организации-поставщика электроэнергии и сообщил о необходимости замены электросчётчика в связи с истечением срока его действия. Продиктовав абонентский номер «электрика», он уведомил о том, что клиентку необходимо поставить в очередь на получение услуги, а для этого — назвать ему пароль, который придёт в смс, что и сделала потерпевшая. Разговор с аферистом она прервала только после замечания супруга, услышавшего беседу, - рассказали в МВД республики.

Похожий случай произошёл и с 42-летней улан-удэнкой. С ней мошенник, представившийся «сотрудником электросетевой компании», вышел на связь под предлогом «опломбировки электросчетчика» и, как и в предыдущей ситуации, вынудил передать коды для «постановки в очередь».

- В Северобайкальске жертвой интернет-преступников стал 53-летний иногородний житель. Мужчина озвучил пароли лже-специалисту Госуслуг, который использовал «легенду» о необходимости записи на диспансеризацию, - добавили в полиции.

МВД Бурятии предупреждает жителей республики о недопустимости передачи кодов из смс незнакомцам. Узнав их злоумышленники получают доступ к вашему личному кабинету на портале госуслуг и могут воспользоваться конфиденциальной информацией и оформить кредиты и микрозаймы.

Фото: loon.site