Общество 29.08.2024 в 10:48

В Улан-Удэ строители устроили горожанам веселую ночку

За подрядчика пришлось извинятся городским властям
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ строители устроили горожанам веселую ночку
В Улан-Удэ подрядчик, который сносит недостроенный корпус школы №64, допустил нарушения. Как сообщили в мэрии, накануне ночью он устроил громкий шум при демонтаже железобетонных конструкций. Из-за этого жители окрестных домов не смогли нормально выспаться.

- Мы приносим свои извинения местным жителям за доставленные неудобства. С сегодняшнего дня все работы по сносу аварийного здания будут производиться только до 22 часов, а «шумные» – до 21 часа, - сообщила председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева.

Отметим, ранее городские власти сами разрешили подрядчику работать в три смены, чтобы успеть снести недострой до 1 сентября. Горожан при этом просили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, здание школы №64 построили в 2006 году. Тогда сдали три корпуса из пяти запланированных. Два так и остались недостроенными. Один из них власти решили снести, поскольку по территории опасного недостроя в школу ходили дети.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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снос недострой

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