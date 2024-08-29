25 ящиков тушенки отправили в Курск из Бурятии

Накануне в зону СВО была отправлена очередная партия гуманитарной помощи из Бурятии. На этот раз ее собрали сотрудники Городского комбината школьного питания.

- У многих сотрудников Комбината сыновья, мужья, братья и отцы сейчас находятся на передовой, поэтому они помогают бойцам с первых дней СВО. Они отправляют туда продукты, тепловизорные прицелы, квадрокоптеры, глушители, дизельные генераторы и машины. В эти дни в Курск отправили 25 ящиков тушенки и бутилированную воду.

Сотрудники Городского комбината школьного питания работают в госпитале и поддерживают наших бойцов, которые находятся на лечении в Москве и Московской области.

- Иваницкая Лариса и Булытова Анастасия ежедневно навещают раненых, готовят вкусную домашнюю выпечку и традиционные буузы. Помогают им оформлять документы, приобретают необходимые вещи и средства реабилитации. Спасибо волонтерам, а нашим ребятам скорейшего выздоровления, - пишет в своем телеграм-канале мэр города Игорь Шутенков.





Фото: Номер один и из телеграм-канала Игоря Шутенкова