Общество 29.08.2024 в 10:48

25 ящиков тушенки отправили в Курск из Бурятии

Бойцам СВО помогают их родственники
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Текст: Елена Кокорина
25 ящиков тушенки отправили в Курск из Бурятии

Накануне в зону СВО была отправлена очередная партия гуманитарной помощи из Бурятии. На этот раз ее собрали сотрудники Городского комбината школьного питания.

- У многих сотрудников Комбината сыновья, мужья, братья и отцы сейчас находятся на передовой, поэтому они помогают бойцам с первых дней СВО. Они отправляют туда продукты, тепловизорные прицелы, квадрокоптеры, глушители, дизельные генераторы и машины. В эти дни в Курск отправили 25 ящиков тушенки и бутилированную воду.

Сотрудники Городского комбината школьного питания работают в госпитале и поддерживают наших бойцов, которые находятся на лечении в Москве и Московской области.

- Иваницкая Лариса и Булытова Анастасия ежедневно навещают раненых, готовят вкусную домашнюю выпечку и традиционные буузы. Помогают им оформлять документы, приобретают необходимые вещи и средства реабилитации. Спасибо волонтерам, а нашим ребятам скорейшего выздоровления, - пишет в своем телеграм-канале мэр города Игорь Шутенков.

Фото: Номер один и из телеграм-канала Игоря Шутенкова

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